Jimena Monteverde contó lo que sabe sobre la salud de Mirtha Legrand: "Tiene un...".

Mirtha Legrand está transitando una nueva internación en el sanatorio Mater Dei, luego de volver a complicarse su salud por una neumopatía que la está afectando y por la cual necesita atención constante por parte del equipo médico, hasta tanto pueda volver a su rutina diaria.

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Son pocos los detalles que trascienden respecto a lo que aqueja a La Chiqui, debido a que los partes oficiales no ahondan en detalles y el profundo hermetismo con el que se maneja la familia. Es debido a esto que desde Puro Show se comunicaron con Jimena Monteverde, quien cocina en cada emisión de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, para que cuente lo que sabe sobre el cuadro de la conductora.

¿Qué dijo Jimena Monteverde sobre la salud de Mirtha?

En ese contexto, comentó: "Mirtha está muy bien. Ayer vio tele y está durmiendo muy bien. Se quiere ir a su casa". "No hablé con ella, solamente la familia y sus allegadas están. Es muy íntimo todo", añadió.

Aún así, aportó otros detalles: "Tenía mucha tos. Por prevención y para que esté más cuidada decidieron internarla. El parte médico dijo que tiene un problema pulmonar y los médicos se pusieron a trabajar".

¿Qué dice el último parte médico?

El más reciente fue publicado este mismo miércoles, en el cual se pone de manifiesto que Mirtha "continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evaluación". "Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", aclararon.

El parte medico más reciente sobre la salud de Mirtha Legrand.

"Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyeron.