El mundo del espectáculo y la televisión argentina se mantiene en vilo por la salud de Mirtha Legrand. Este miércoles 23 de septiembre, el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico oficial para informar sobre el cuadro de la diva, quien se encuentra internada recuperándose de una neumopatía.

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A través de un comunicado firmado por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, se dio tranquilidad a la audiencia y se brindaron detalles exactos sobre cómo avanza el estado de salud de la conductora.

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

"La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución", señala el primer tramo del escrito difundido por las autoridades del nosocomio.

De todas maneras, para resguardar su estado general y asegurar una recuperación óptima, informaron que la conductora permanecerá ingresada en la clínica porteña durante los próximos días: "Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

Por otro lado, tanto desde el sanatorio como del entorno íntimo de la diva expresaron su gratitud hacia el público por la preocupación y el acompañamiento constante. "Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño", concluye el mensaje.

Respecto a cómo seguirá la comunicación oficial, las autoridades del centro de salud aclararon las fechas del próximo reporte: "De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".