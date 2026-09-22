Yanina Latorre decidió contar lo que sabe sobre la salud de Mirtha Legrand: "Tengo la sensación de que este año..."

Mirtha Legrand atraviesa una nueva internación por una neumopatía y, según informó Yanina Latorre en El Observador, evoluciona favorablemente. La conductora de 99 años permanece bajo atención médica luego de haber presentado un cuadro que requirió internación. Latorre también se refirió a la posibilidad de que Mirtha no vuelva a la televisión durante lo que resta de 2026.

{{{htmlAmp}}}

"Queremos informar sobre la salud de Mirtha, que está mejor, está evolucionando favorablemente", señaló Yanina Latorre al referirse al estado actual de la conductora.

La panelista también destacó que, pese a la preocupación generada por la internación, la situación no derivó en una exposición mediática excesiva. "Gracias a Dios no se hizo un circo de todo esto", sostuvo.

Según recordó Latorre, el viernes por la tarde se conoció el parte médico que informó que Mirtha Legrand atravesaba una neumopatía. Además, contó que había recibido información sobre cómo se encontraba la conductora durante los días previos. "Me dijeron que estuvo cansada, que estuvo preocupada toda la semana, que estuvo durmiendo poco", relató.

Yanina Latorre habló sobre la salud de Mirtha Legrand.

La duda sobre el regreso a la televisión

Más allá de la evolución favorable de Mirtha Legrand, Latorre planteó interrogantes sobre su regreso a la televisión. La conductora de La Noche de Mirtha había continuado con su actividad televisiva pese a su edad y a distintos episodios de salud. "Yo tengo la sensación de que este año ella no va a volver a la tele", afirmó y agregó: "Estamos ya en septiembre, queda octubre, noviembre y diciembre".