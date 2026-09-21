Ángel de Brito contó la verdad sobre la internación de Mirtha Legrand: "Voy a ser muy escueto y muy prudente"

Mirtha Legrand tuvo que ser internada nuevamente en el sanatorio Mater Dei, a pesar de haber recibido el alta hace poco más de una semana. Según dejaron entrever los diferentes partes médicos, esto ocurrió debido a una nueva complicación neumonológica y, si bien el tono es sobrio y la familia alega que no excede de meros controles, la realidad apunta a ser otra.

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Según comentó Ángel de Brito, lo de La Chiqui no sería algo menor: "Con Mirtha, la verdad, voy a ser muy escueto y muy prudente. Mirtha fue internada el viernes nuevamente". En ese sentido, señaló al aire en Bondi Live: "Los partes que dan el Sanatorio Mater Dei debe ser a pedido de la familia. Es la nada misma. No dicen nada".

Tras ello, fue al grano: "Mirtha está cursando una neumonía bacteriana. Es un estado dificilísimo para cualquiera y para una señora de 99 años...". De todos modos, aclaró: "Por suerte le encontraron la bacteria, cuál era, la identificaron. Entonces el viernes la cuestión era dramática. El sábado Mirtha repuntó, durmió bien gracias a los antibióticos". Para sumar, indicó: "Está en terapia intensiva, estaba el viernes. La verdad, la situación es difícil. Si escuchan mejoría... 99 años, neumonía bacteriana, hay que esperar y hay que ser prudentes”.

Finalmente, deslizó que le desean lo mejor y contó: "La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información. Están sus nietos ahí, Marcela, van todos a verla como se puede, porque también terapia intensiva... no es que es una puerta giratoria, como en GH”.

El último parte médico del Mater Dei

El último parte médico en alusión a la salud de Mirtha Legrand.

La comunicación oficial más reciente fue la de este lunes, en el cual expresaron: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios".