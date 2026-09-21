Se conoció el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Seguirá"

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sido nuevamente hospitalizada el jueves pasado. Este lunes, la institución difundió un nuevo parte médico en el que informó que la conductora presenta una evolución favorable y que continuará con el tratamiento indicado y los controles correspondientes.

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El informe fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la conductora. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señala el parte difundido este lunes.

Desde la institución también detallaron que Mirtha recibió durante estos días la visita de sus familiares más cercanos. En ese sentido, indicaron que sus allegados agradecieron las muestras de cariño y el respeto recibidos mientras permanece internada. Por el momento, la conductora continuará bajo atención médica. El sanatorio anticipó que, si no se presentan "cambios" en su evolución, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

Por qué Mirtha Legrand volvió a ser internada

La nueva hospitalización se produjo apenas unos días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica. La conductora había atravesado un primer período de internación y posteriormente debió regresar al Sanatorio Mater Dei para continuar con estudios y controles. Según la información difundida tras su reinternación, Mirtha presenta un cuadro compatible con neumopatía, por lo que los médicos decidieron mantenerla hospitalizada para seguir de cerca su evolución.

Se conoció el nuevo parte médico de Mirtha Legrand.

La situación también tuvo impacto en la televisión. Mientras Mirtha permanece internada, Juana Viale volvió a asumir la conducción de las dos mesas del fin de semana de El Trece: La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.