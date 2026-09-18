La salud de Mirtha Legrand: qué es una neumopatía y qué dice el parte médico.

Mirtha Legrand fue nuevamente internada por un cuadro compatible con neumopatía. Hace tan sólo unos días, la conductora de 99 años de edad había recibido el alta médica luego de atravesar un cuadro respiratorio bronquial.

{{{htmlAmp}}}

El parte médico firmado por el Dr. Enrique Echague, director del Sanatorio Mater Dei, informa: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", y concluye: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes".

Parte médico del Sanatorio Mater Dei tras la internación de Mirtha Legrand. Foto: Sanatorio Mater Dei

Qué es la neumopatía

La neumopatía es un término médico general que hace referencia a cualquier enfermedad o afección que afecta a los pulmones. Es decir que no designa una patología única, sino que engloba un amplio espectro de trastornos respiratorios. En el caso de Mirtha Legrand, se recuperó recientemente de un cuadro respiratorio bronquial, del cual fue dada de alta hace unos días. Se desconoce aún si se trata del mismo cuadro.

Estas enfermedades son causadas por bacterias, virus o hongos y dificultan la salida del aire por inflamación o daño en las vías aéreas, así como la expansión de los pulmones por rigidez o cicatrización del tejido. En algunos casos, son consecuencia de la inhalación de humo, asbesto o sustancias tóxicas.

Cuál es la diferencia entre neumonía y neumopatía

La neumopatía es un término genérico que abarca cualquier enfermedad o alteración que afecte a los pulmones, sin importar su origen. Dentro de esta categoría se incluyen padecimientos de diversa índole, desde enfermedades crónicas y obstructivas como el asma y la EPOC, hasta afecciones causadas por la inhalación de sustancias tóxicas o infecciones.

En cambio, la neumonía es una neumopatía concreta de origen infeccioso, causada por bacterias, virus u hongos, que provoca la inflamación de los alvéolos y hace que estos se llenen de líquido o pus. En síntesis, la neumonía es un tipo específico de enfermedad, mientras que la neumopatía es el término global que reúne a todas las condiciones pulmonares.