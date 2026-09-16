Marcela Tinayre sorprendió a todos al hablar de la salud de Mirtha: "Está con..."

Mirtha Legrand ya está denuevo en su casa, luego de haber recibido el domingo por la noche el alta médica, por la cual recibió el permiso para poder salir del Sanatorio Mater Dei, en el cual permaneció por una semana debido a un cuadro de bronquitis. Sin embargo, esto no quita que la mujer de 99 años siga teniendo que resguardarse para evitar una recaída.

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Con motivo de saber más sobre el estado de La Chiqui es que desde eltrece se comunicaron con Marcela Tinayre, su hija. La icónica conductora decidió dar algunos detalles sobre cómo está su madre, algunas situaciones que se presentan en el medio y hasta de si estuvo la posibilidad de que sea ella quien la reemplace en La Noche de Mirtha en lugar de Juana.

Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand.

¿Qué dijo Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand?

"Está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer y está con mucha tos. De la bronquitis, lo que más te molesta es la tos, que además puede durar 15 o 20 días", expresó primeramente Tinayre, señalando que aún así está con una enorme vitalidad: "Los dos últimos eventos que fue... '¿Me acompañás?', me dijo. 'No, con este frío, ni pienso', le dije. Y le habíamos dicho muchas veces 'pero mamá, no salgas tanto'".

Luego de explicar que "su debilidad son los bronquios", se le consultó si estuvo considerada como opción de reemplazo en La Noche de Mirtha: "No me lo propusieron porque tienen algo contractual ellos, me parece, entre Juana y mamá. Si mal no recuerdo, creo que a mamá la reemplazó Juana".