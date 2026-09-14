Después de varios días de internación, Mirtha Legrand, de 99 años, recibió el alta médica este domingo 13 de septiembre y continuará con su recuperación en su domicilio. La conductora había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro de bronquitis que generó preocupación entre sus seguidores y el ambiente artístico.

{{{htmlAmp}}}

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de La Mesaza, donde se publicó el parte médico firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe. "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible", informó el documento.

El parte también incluyó un agradecimiento a quienes acompañaron a la conductora y a su familia durante los días de internación: "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días".

El agradecimiento de la familia Legrand

Luego de conocerse el alta, la propia cuenta de Mirtha Legrand difundió un comunicado en X en el que la conductora y su familia expresaron su agradecimiento al Sanatorio Mater Dei. "La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo el cuerpo médico y personal administrativo", señalaron.

El comunicado oficial sobre la salud de Mirtha Legrand.

En el mensaje también destacaron especialmente al equipo de enfermería y al doctor Guillermo Semeniuk, además de remarcar "el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana" recibidos durante la atención médica.