Finalmente, el día llegó, Luego de poco más de una semana internada, Mirtha Legrand recibió el alta médica. Así lo comunicó el sanatorio Mater Dei, a través de una publicación en redes sociales.

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"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible", expresaron mediante el mismo.

Tras ello, cerraron: "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días". El documento está firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del establecimiento, quien puso su firma para que La Chiqui pueda volver a su casa a seguir recuperándose con sus afectos más cerca que nunca.

Mirtha Legrand recibió el alta médica.

El anticipo de Juana Viale

Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela en la última emisión de La Noche de Mirtha. Previo a la presentación de los entrevistados, brindó información respecto a la salud de la conductora original, anticipando lo que ocurriría este domingo: "Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas. Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados".

Tras ello, mencionó: "Los médicos le dicen: ‘No, mira, Chiquita, quédate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo". "Despreocúpense que está bárbara la abuela", concluyó sonriente y con serenidad.