Juana Viale contó nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand: "Un ratito más"

Juana Viale volvió a conducir una nueva emisión de La Noche de Mirtha, reemplazando en dicho rol a su abuela, la icónica Mirtha Legrand. Cabe recordar que La Chiqui sigue estando internada en el Sanatorio Mater Dei, razón por la cual no pudo estar disponible para las grabaciones.

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Si bien los partes médicos indican que todo va viento en popa con la recuperación de la mujer de 99 años, su nieta decidió dedicarle unas palabras en el comienzo del programa, para llevar un mayor grado de tranquilidad a todos los televidentes.

¿Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand?

Previo a la presentación de los entrevistados, expuso: "Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas. Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados".

Tras ello, comentó: "Los médicos le dicen: ‘No, mira, Chiquita, quédate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo". "Despreocúpense que está bárbara la abuela", concluyó sonriente y con serenidad.

¿Qué dice el último parte médico?

La última comunicación oficial por parte del Mater Dei fue el viernes 11 de septiembre. Allí, aseveraron que la paciente "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo". Además, detallaron: "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño".

El parte médico más reciente sobre la salud de Mirtha Legrand.

Finalmente, revelaron que si la situación sigue estable, habrán más circulares de esta índole sobre la situación de la oriunda de Villa Cañás, que podría estar próxima (de no mediar complicación alguna) a recibir el alta.