Alerta por un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "De no mediar cambios..."

La salud de Mirtha Legrand sigue generando preocupación en el ambiente del espectáculo. La conductora, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial, y este viernes se conoció un nuevo parte médico que actualiza su estado, sin que todavía se haya definido la fecha de su alta.

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¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand?

Según el comunicado difundido por la institución, la diva "continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo". El informe también destacó su buen ánimo dentro de la internación: "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño".

Esto dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand.

La frase que encendió las alarmas

Pese al tono alentador del parte, un detalle volvió a poner en alerta a sus seguidores: la clásica fórmula "de no mediar inconvenientes" con la que el sanatorio suele condicionar la próxima actualización. En este caso, la institución informó que el nuevo parte médico se conocerá recién el lunes 14 de septiembre, lo que implica varios días sin novedades oficiales sobre su cuadro clínico, algo que alimentó la inquietud de quienes siguen de cerca la salud de la conductora.

Cómo comenzó todo

El cuadro que llevó a la internación de Legrand se dio a conocer con el primer parte médico, en el que se informó que la diva "ingresó cursando un cuadro respiratorio bronquial" y que quedaría en observación para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Desde entonces, la conductora permanece en una habitación común, acompañada en todo momento por su hija, Marcela Tinayre, y el resto de su círculo íntimo.

La situación actual despertó cierto paralelismo con lo ocurrido en abril de este año, cuando Legrand atravesó un proceso gripal que derivó en una bronquitis fuerte y que demandó reposo estricto y tratamiento con antibióticos. Ese antecedente explica, según indicaron especialistas consultados por distintos medios, por qué el equipo médico optó esta vez por una internación preventiva ante la reaparición de síntomas similares, priorizando un monitoreo cercano por sobre un tratamiento ambulatorio en pleno proceso de recuperación de la conductora.