Sorpresa por lo último que se supo sobre la salud de Mirtha Legrand: "Va a..."

El Sanatorio Mater Dei emitió este miércoles 9 de septiembre de 2026 un nuevo parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand, firmado por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe. La diva de la televisión se encuentra internada luego de ingresar por un cuadro respiratorio que derivó en bronquitis, y la atención mediática está centrada en su evolución.

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Según detalla el informe del centro médico porteño, la icónica conductora "evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio". Asimismo, el comunicado llevó tranquilidad a sus seguidores al precisar que la figura del espectáculo "continúa en una habitación común, en compañía de su familia".

Este jueves por la mañana, nuevos datos fueron aportados por Mercedes Ninci, quien se encuentra cubriendo el suceso desde el lugar de los hechos. Durante un móvil con La Mañana con Moria, la experimentada periodista contó lo que llegó a sus oídos sobre el estado de La Chiqui.

El último comunicado del Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand.

¿Qué dijo Mercedes Ninci sobre la salud de Mirtha Legrand?

Al aire, la cordobesa comentó: "Le pregunté a un importantísimo médico de la institución, ‘¿cómo está Mirtha?’, y me dice, ‘Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa, se va a ir cuando esté 10 puntos’, y le pregunto, ‘¿y cómo está Mirtha ahora?’, me respondió ‘está 10 puntos’".

Tras ello, mostró la salida del Mater Dei, por la cual La Chiqui saldrá una vez tenga todo en orden. "Las otras veces que dieron de alta a Mirtha, salió por esta cochera, en auto, pero viste que ella es tan divina, tan atenta, que se para a hablar con los cronistas, porque sabe que estamos hace muchas horas haciendo guardia", expuso.

Cómo fue el episodio de salud y los antecedentes de Mirtha Legrand

El cuadro de la diva comenzó días atrás como una gripe fuerte que posteriormente se complicó a nivel bronquial, lo que motivó a su equipo médico a recomendar su traslado al nosocomio ubicado en el barrio de Palermo para realizarle estudios más profundos y mantenerla bajo supervisión constante. La propia Marcela Tinayre llevó tranquilidad en las últimas horas a los medios de comunicación al confirmar que la situación estaba totalmente controlada y en permanente seguimiento médico.

No es la primera vez que la salud de la conductora genera enorme expectativa en el público y en la farándula argentina. En mayo de 2019, Mirtha debió someterse a una intervención quirúrgica por una brida abdominal en la misma clínica. Tiempo más tarde, en septiembre de 2021, la Chiqui enfrentó un momento delicado al sufrir un malestar torácico que derivó en la colocación de dos stents por una obstrucción coronaria.

Asimismo, en mayo de 2023, la presentadora se sometiós exitosamente a una cirugía programada para que le implantaran un marcapasos de última generación con el fin de monitorear y regular su frecuencia cardíaca. A sus 99 años, la leyenda del espectáculo demuestra una vez más su fortaleza, respondiendo favorablemente a los tratamientos médicos encomendados para su pronta recuperación.