El Sanatorio Mater Dei emitió este miércoles 9 de septiembre de 2026 un nuevo parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand, firmado por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe. La diva de la televisión se encuentra internada luego de ingresar por un cuadro respiratorio que derivó en bronquitis, y la atención mediática está centrada en su evolución.

{{{htmlAmp}}}

Según detalla el informe del centro médico porteño, la icónica conductora "evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio". Asimismo, el comunicado llevó tranquilidad a sus seguidores al precisar que la figura del espectáculo "continúa en una habitación común, en compañía de su familia".

El Sanatorio Mater Dei difundió el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Desde la institución médica expresaron su gratitud ante las muestras de afecto recibidas durante las últimas horas: "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que trasmiten". En cuanto a los próximos pasos respecto a la información pública de su estado de salud, el parte cerró señalando que, "de no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

Cómo fue el episodio de salud y los antecedentes de Mirtha Legrand

El cuadro de la diva comenzó días atrás como una gripe fuerte que posteriormente se complicó a nivel bronquial, lo que motivó a su equipo médico a recomendar su traslado al nosocomio ubicado en el barrio de Palermo para realizarle estudios más profundos y mantenerla bajo supervisión constante. La propia Marcela Tinayre llevó tranquilidad en las últimas horas a los medios de comunicación al confirmar que la situación estaba totalmente controlada y en permanente seguimiento médico.

No es la primera vez que la salud de la conductora genera enorme expectativa en el público y en la farándula argentina. En mayo de 2019, Mirtha debió someterse a una intervención quirúrgica por una brida abdominal en la misma clínica. Tiempo más tarde, en septiembre de 2021, la Chiqui enfrentó un momento delicado al sufrir un malestar torácico que derivó en la colocación de dos stents por una obstrucción coronaria.

Asimismo, en mayo de 2023, la presentadora se sometiós exitosamente a una cirugía programada para que le implantaran un marcapasos de última generación con el fin de monitorear y regular su frecuencia cardíaca. A sus 99 años, la leyenda del espectáculo demuestra una vez más su fortaleza, respondiendo favorablemente a los tratamientos médicos encomendados para su pronta recuperación.