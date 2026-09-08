Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand hoy martes 8 de septiembre 2026: así está la conductora

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei mientras continúa con el tratamiento por su cuadro respiratorio

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro de bronquitis que comenzó la semana pasada. La conductora, de 99 años, debió suspender una grabación de su programa y continúa bajo observación médica mientras los profesionales realizan controles y estudios para seguir su evolución.

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Mirtha Legrand internada: cuál es su estado de salud hoy

La conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei durante la mañana del lunes a raíz de un cuadro respiratorio bronquial. Desde entonces permanece en una habitación común, donde recibe el tratamiento indicado y es sometida a distintos controles médicos.

Según informó LA NACION, Mirtha Legrand se encuentra de buen ánimo y continúa comunicándose telefónicamente con personas de su entorno. La internación tiene como objetivo seguir de cerca su evolución y completar los estudios correspondientes, además de llevar tranquilidad a la propia conductora y a su familia.

La diva había comenzado a presentar síntomas de bronquitis durante la semana pasada. Debido a este cuadro, tuvo que suspender la grabación de su último programa, que finalmente quedó a cargo de su nieta, Juana Viale.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió un parte médico firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución, en el que se detalló el motivo de la internación. “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.

En el mismo comunicado, la institución señaló que la familia de la conductora agradecía las muestras de afecto recibidas durante la internación. Además, el sanatorio aclaró que, de no producirse cambios, se emitirá un nuevo parte médico el miércoles y que ese será el canal oficial de información sobre su estado.

Qué reveló la tomografía de Mirtha Legrand

Mientras continúa la internación, la periodista Mercedes Ninci brindó detalles sobre los estudios realizados a la conductora durante el programa La mañana con Moria. Según explicó Ninci, los médicos que atienden a Mirtha Legrand señalaron que la diva se encuentra “mucho mejor” y que, si mantiene esa evolución, podría recibir el alta durante el miércoles.

La periodista también se refirió al resultado de la tomografía. “Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”, explicó. De acuerdo con lo informado, la conductora continúa en una habitación común y bajo seguimiento profesional.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand se encuentra en una habitación común y bajo observación profesional.

Cuándo podría recibir el alta Mirtha Legrand

La evolución registrada hasta el momento permitiría pensar en un posible alta durante el miércoles, aunque la decisión dependerá de los controles médicos y de cómo continúe el cuadro respiratorio.

Esta no es la primera vez durante 2026 que Mirtha Legrand debe interrumpir temporalmente sus actividades por cuestiones de salud. En abril, la conductora había estado ausente de su programa durante tres semanas debido a un fuerte cuadro gripal.

Por ahora, el foco está puesto en su recuperación y en la evolución de la bronquitis que motivó su internación. El próximo parte médico del Sanatorio Mater Dei permitirá conocer oficialmente cómo continúa su estado de salud.