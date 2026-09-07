Internaron a Mirtha Legrand: cuál es el problema de salud que enfrenta la diva de los almuerzos

Mirtha Legrand debió ser ingresada a un centro de salud para realizarse estudios y mantener un seguimiento estricto de su cuadro, tras ausentarse de su habitual ciclo televisivo durante el fin de semana debido a un estado gripal. La decisión fue tomada por recomendación de sus profesionales de cabecera, quienes optaron por intensificar los cuidados preventivos para garantizar una pronta recuperación de la diva de los almuerzos.

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La novedad sobre su estado de salud fue dada a conocer por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, donde detalló la evolución del diagnóstico que obligó a la conductora a pausar su agenda laboral. "Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó un reposo total. En las últimas horas sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada", reveló la panelista sobre el cuadro respiratorio que atraviesa la figura del espectáculo en el Mater Dei.

Luis Novaresio reveló en A24 que Legrand habría tenido altas líneas de fiebre y por ese motivo se habría decidido ingresarla a una institución de salud para seguir su estado más de cerca. Hasta el momento, la familia de la conductora de televisión no se pronunció de manera pública sobre el tema.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela

El sábado pasado, la actriz reemplazó a Mirtha Legrand en su ciclo La Noche de Mirtha, cuando la diva cursaba un cuadro gripal pero aún se encontraba en su residencia. "Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme.Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos", soltó Juana Viale en la pantalla de El Trece.

El aspecto que generó mayor sorpresa no fue la modificación de la conducción en sí, sino el manejo interno de la situación respecto a la presencia de los convocados al programa. De acuerdo con los datos aportados por Yanina Latorre, la falta de la presentadora titular se mantuvo en reserva frente a los invitados: "Me contaron que no les avisaron a los invitados de Mirtha, se enteraron cuando llegaban producidos", señaló la panelista, evidenciando la decisión de la producción de preservar el reemplazo bajo absoluto hermetismo hasta el inicio de la grabación.

Las emotivas palabras de Marcela Tinayre a su hijo Rocco

Con motivo de celebrar sus 25 años, Marcela Tinayre volcó toda su emoción en un sentido saludo dedicado a su hijo Rocco, fruto de su relación con Marcos Gastaldi. La conductora eligió agasajar al joven en sus redes sociales destacando sus valores humanos y el profundo orgullo que siente por su presente: "Sos tan buena persona, tan distinto, tan amigo de tus amigos. Buen hijo y solidario siempre. Te amo, feliz cumple", expresó junto a postales que repasan momentos imborrables de su vida.