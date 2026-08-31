Alejandro Lerner pidió más "paciencia" con el gobierno de Milei y Mirtha Legrand lo destrozó

Mirtha Legrand tomó las riendas de un nuevo programa de La Noche de Mirtha este sábado, donde tuvo a grandes invitados: el actor Marcelo De Bellis (muy recordado por su papel de Dardo Fuseneco en Casados con hijos); el periodista de espectáculos "Pampito"; la actriz Marilú Marini; la trabajadora de prensa Guadalupe Vázquez y el cantante Alejandro Lerner.

Como es usual, muchos temas y de gran diversidad fueron tratados en la velada: desde el presente profesional de cada uno hasta debates sobre la actualidad del país y el mundo, pasando por temas de actualidad o aquellas que guardan relación con lo social o político. En ese sentido, hubo un comentario del último asistente mencionado que no pasó desapercibido para La Chiqui.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 29 de agosto.

¿Qué dijo Alejandro Lerner en lo de Mirtha?

En determinado momento, cuando en la mesa se discutían las riquezas que tenía el país y la gestión de esos recursos, el artista saltó en defensa de la gestión de Javier Milei y disparó: "Lo que pasa es que necesitamos tener mucha más paciencia, por un lado, ser más exigentes...".

Sin poder continuar con esa línea de pensamiento, Mirtha Legrand de manera abrupta lo cuestionó, sin poder creer lo que deslizó el autor de "Volver a empezar": "¿Más paciencia? ¿Más paciencia?".

"Más paciencia, sí", reafirmó Lerner, justificandose en que "nos dejamos arruinar el país demasiado". Con un dejo de incredulidad, la conductora optó por dar por terminado ese tema y preguntarle a Marilú Marini por el presente de Francia, país en el que reside desde hace ya más de medio siglo.