Mirtha Legrand reveló cómo fue su última conversación con Jorge Messi: "Hace dos meses..."

Mirtha Legrand volvió a llevar adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha este último sábado 15 de agosto, con invitados más que especiales: los periodistas Camila Dolabjian y Esteban Edul; así como las actrices Blanca Oteyza y Romina Gaetani.

En determinado momento, dialogando con el trabajador de prensa abocado al deporte, La Chiqui se refirió al reciente fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi que venía arrastrando un notable problema de salud al menos desde el Mundial. En ese sentido, comentó cómo fue la última charla que mantuvo con él y cuándo fue que ocurrió, sorprendiendo a todos en la mesa.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del sábado 15 de agosto.

La última conversación de Mirtha con Jorge Messi

En primera medida, la conductora aseveró que no sabían "que estaba tan mal, tan grave". Seguido a ello, evocó a una de las pláticas que mantuvo con Celia, la mamá de La Pulga. "Hace dos meses la llamo para ver cómo estaba. Y ella me llama a veces también...", explicó primeramente, algo que dejó entrever en las últimas semanas, sobre todo durante la etapa de eliminación directa de la última Copa del Mundo.

Con relación a eso, mencionó que en aquella oportunidad pudo hablar un poco con el papá del capitán de la Selección Argentina: "Me dice 'Esperá Mirtha que te va a saludar Jorge'. Y Jorge tomó el teléfono. Ellos me dicen 'Chiquita'. 'Hola Chiquita, ¿Cómo estás? Que lindo hablar con vos".

"Ellos te quieren mucho", le mencionó Gastón Edul a Mirtha Legrand, quien aseguró saberlo y que también comparten ese bonito ida y vuelta con Susana Giménez, otro de los grandes íconos que tiene la televisión argentina.