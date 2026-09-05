Yanina Latorre reveló el problema detrás del estado de salud de Mirtha Legrand: “Se enteraron…”

Mirtha Legrand no estará esta noche al frente de La noche de Mirtha, y el motivo de su ausencia generó un manejo puertas adentro que Yanina Latorre se encargó de destapar. La panelista de Sálvese Quien Pueda contó los detalles de una jornada que terminó con Juana Viale, una vez más, ocupando el lugar de su abuela.

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Un cambio de último momento

Todo se resolvió este viernes por la tarde. Mirtha se levantó con síntomas de gripe y, tras ser evaluada por su médico personal, recibió la indicación de quedarse en su casa y guardar reposo. La decisión obligó a un reacomodamiento urgente en la producción: Juana Viale, que horas antes había grabado su propio ciclo, Almorzando con Juana, tuvo que ponerse al frente de La noche de Mirtha prácticamente sin descanso.

Juana Viale reemplazará a Mirtha.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el cambio en sí, sino la forma en que se manejó puertas adentro. Según Yanina Latorre, la ausencia de Mirtha no se les comunicó a los invitados con anticipación. "Me contaron que no les avisaron a los invitados de Mirtha, se enteraron cuando llegaban producidos", aseguró la periodista, dejando en evidencia que la producción optó por mantener el reemplazo en total hermetismo hasta último momento.

Un antecedente que explica el hermetismo

Para entender por qué esta vez decidieron manejar la información con tanto cuidado, Latorre recordó un episodio reciente. "No sé si se acuerdan, hace poco estaba invitada Andrea Frigerio, Juana la reemplazó a Mirtha y cuando Andrea Frigerio se enteró que no iba Mirtha, no quiso ir. Una atrevida", lanzó, sin filtro, dejando entrever que el temor a una nueva negativa habría motivado la decisión de no anticipar el cambio.

Quiénes estuvieron en la mesa

Pese al hermetismo, la mesa de este viernes se completó sin inconvenientes. Estuvieron presentes Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, abogadas conocidas por representar a Wanda Nara y Mauro Icardi respectivamente, además de las periodistas Luciana Rubinska y Karina Iavícoli. Ninguna de las invitadas repitió el gesto de Frigerio y la grabación se desarrolló con normalidad, aunque el trasfondo revelado por Latorre volvió a poner el foco en la salud de la conductora y en la delicada logística que implica cada ausencia suya.