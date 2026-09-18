Guido Záffora filtró el preocupante parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación en el Mater Dei por una neumopatía.

Alarma total en el mundo del espectáculo. En las últimas horas se filtró el parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand, en el que se detalló que la icónica conductora debió ser internada otra vez en la Ciudad de Buenos Aires por problemas en su cuadro respiratorio.

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Fue el periodista Guido Záffora quien mostró en vivo la foto del informe desde la pantalla de su celular, dejando al descubierto el comunicado firmado por las autoridades del Sanatorio Mater Dei.

Con fecha de este viernes 18 de septiembre de 2026, el documento médico detalla: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

Guido Záffora filtró el preocupante parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación en el Mater Dei por una neumopatía.

En el mismo escrito, firmado por el Director Médico de la clínica, el Dr. Enrique Echagüe, la familia de La Chiqui buscó transmitir tranquilidad a sus fanáticos: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes".

La internación anterior de Mirtha Legrand que ya había preocupado a todos

La nueva complicación de salud llega en un momento delicado, ya que la Diva venía de estar varios días hospitalizada. La conductora había sido internada en el mismo centro de salud a principios de mes tras sufrir un cuadro respiratorio bronquial.

En aquella ocasión, la diva permaneció en sala común durante casi una semana bajo observación médica. Aunque había recibido el alta hace apenas unos días —tras cumplir el tratamiento con antibióticos e indicarle reposo—, las secuelas en las vías respiratorias obligaron a los profesionales a ingresarla nuevamente para estabilizar su estado de salud.