Preocupación en la televisión: internaron nuevamente a Mirtha Legrand

El mundo del espectáculo y la televisión argentina se encuentran en estado de alerta tras confirmarse una triste y preocupante noticia. Mirtha Legrand debió ser internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei, tan solo unos días después de haber recibido el alta médica y por una recaída gripal.

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La Diva de los almuerzos, de 99 años, ingresó al nosocomio porteño para quedar en observación y bajo un estricto seguimiento por parte del equipo médico. La información encendió de inmediato las alarmas en el ambiente artístico y entre sus miles de seguidores, dado que la histórica conductora venía de atravesar un cuadro delicado hace muy pocos días.

A menos de una semana de haber dejado el sanatorio con el alta en la mano, las complicaciones reaparecieron y obligaron a sus médicos de cabecera a tomar la decisión de reingresarla al centro de salud. Según trascendió, el objetivo principal de este nuevo ingreso es realizarle chequeos exhaustivos y monitorear la evolución de sus síntomas bajo control profesional permanente.

Hasta el momento, la familia de la conductora y su entorno más cercano mantienen un hermetismo cauteloso mientras aguardan por la difusión de un parte médico oficial que brinde precisión sobre su cuadro clínico. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y muestras de cariño pidiendo por la pronta recuperación de una de las máximas figuras de la historia de nuestra pantalla.

El agradecimiento de la familia Legrand tras recibir el alta hace pocos días

Luego de conocerse el alta de la anterior internación, la propia cuenta de Mirtha Legrand difundió un comunicado en X en el que la conductora y su familia expresaron su agradecimiento al Sanatorio Mater Dei. "La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo el cuerpo médico y personal administrativo", señalaron.

En el mensaje también destacaron muy especialmente al equipo de enfermería y al doctor Guillermo Semeniuk, además de remarcar "el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana" recibidos durante la atención médica.