Retrató a Borges y Eva Perón: quién fue Annemarie Heinrich, la fotógrafa alemana que hizo historia en Argentina

Tras su paso por el BAFICI, Annemarie tendrá su estreno en el MALBA durante el mes de octubre. El documental de Mariana Sanguinetti, bisnieta de la fotógrafa Annemarie Heinrich, se sumerge en la vida y obra de esta pionera, autora de algunos de los retratos más emblemáticos de la cultura nacional.

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A través de su archivo, testimonios familiares y la obra de Heinrich, la directora emprende una búsqueda que trasciende el retrato de una artista para convertirse en una reflexión íntima sobre la memoria, la familia, el paso del tiempo y la propia mirada. Una película sobre una fotógrafa, pero también sobre los vínculos que construyen una vida. La película cuenta con testimonios y archivo de Annemarie Heinrich, Alicia Sanguinetti, Ricardo Sanguinetti, Dennis Connors, Úrsula Heinrich, Graciela Borges y Mirtha Legrand.

En la película, Mariana bucea a través de la obra y el archivo personal de su bisabuela Annemarie Heinrich, y testimonios de colegas y familiares, para retratar a esta pionera en la fotografía. La película que comenzó siendo un retrato biográfico de Annemarie se convertirá en un retrato de la familia, la vejez, Buenos Aires, la conservación de la memoria, el apuro por hacer cine, el paso del tiempo y la pregunta tanto para Mariana y para Annemarie, ¿de qué está hecha una vida?

La vida apasionante de la mujer que inmortalizó a las estrellas

Annemarie Heinrich (1912–2005) fue una fotógrafa alemana radicada en Argentina. A los 17 años estableció su primer estudio fotográfico en Buenos Aires. Su práctica artística expandió los horizontes de experimentación y creación para las mujeres artistas en el campo de las artes visuales. Su trayectoria es fundamental para comprender la historia del arte moderno desde Latinoamérica.

Fue aprendiz en el atelier de Melitta Lang; con Rita Branger se interiorizó en las técnicas de laboratorio y con Sivul Wilenski descubrió los secretos del retoque. A su estudio fotográfico, ubicado en las cercanías del Teatro Colón y de la emisora de radio El Mundo, acudieron estrellas del teatro, la radio, la ópera, el cine y otros ámbitos de la cultura, tales como la actriz Eva Duarte, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa y Ástor Piazzolla.

La historia de Annemarie Heinrich llega al cine por primera vez.

Junto con colegas, fundó la Asociación de Fotógrafos Profesionales y entre 1953 y 1959 formó parte de “Carpeta de los diez”, grupo de fotógrafas y fotógrafos profesionales que desarrolló un método particular de trabajo mediante carpetas temáticas y críticas escritas sobre sus fotografías. En 1979 formó parte de la creación del Consejo Argentino de Fotografía.

Sus obras integran colecciones nacionales e internacionales, entre ellas las del Museum of Modern Art (EE. UU.), el Metropolitan Museum of Art (EE. UU.), el Musée de la Photographie à Charleroi (Bélgica), el Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina), el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Argentina) y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Argentina).