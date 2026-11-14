Se terminó Venus retrógrado: qué pasará con el amor y los vínculos para cada signo del zodíaco.

Venus retrógrado llegó a su fin este viernes 13 de noviembre, el fenómeno astrológico, que comenzó el pasado 3 de octubre, concluyó y abre una nueva etapa para las relaciones amorosas, los vínculos personales, la autoestima y las finanzas.

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Durante las últimas semanas, Venus retrogradó entre Libra y Escorpio, dos signos asociados con la manera de relacionarse, el deseo, la intimidad y las emociones. En este período, según la interpretación astrológica, pudieron reaparecer personas del pasado, surgir cuestionamientos dentro de las parejas o quedar en evidencia situaciones sentimentales que necesitaban una revisión.

Ahora, con Venus retomando su movimiento directo en Libra, el escenario comienza a cambiar. Las dudas podrían dar paso a decisiones más claras, mientras que algunas historias que parecían estancadas tendrán la oportunidad de encontrar un nuevo rumbo.

Sin embargo, el proceso no termina de manera inmediata. El planeta todavía deberá atravesar su zona de sombra, una etapa que se extenderá hasta el 15 de diciembre, cuando alcance nuevamente los 8°30′ de Escorpio, el punto en el que había comenzado su retrogradación. Por eso, algunos asuntos pendientes podrían resolverse recién durante las próximas semanas.

Venus directo: qué cambios habrá para cada signo del zodíaco

Para conocer cómo impactará este movimiento planetario, la astrología recomienda tener en cuenta tanto el signo solar como el ascendente, ya que ambos permiten identificar distintas áreas de la carta natal.

Aries

Para Aries, Venus directo pone el foco en las relaciones amorosas y las asociaciones. Será una etapa favorable para recuperar conversaciones pendientes, resolver desacuerdos y establecer acuerdos. Aquellas situaciones sentimentales que generaron incertidumbre podrían empezar a encontrar respuestas.

Tauro

Los taurinos podrán concentrarse en recuperar el equilibrio entre sus obligaciones, el trabajo y el bienestar personal. La nueva etapa invita a reorganizar rutinas, mejorar los hábitos cotidianos y encontrar una manera más armoniosa de distribuir el tiempo y las responsabilidades.

Géminis

Venus directo trae un impulso positivo para el romance, la creatividad y los proyectos personales de Géminis. Las historias afectivas que quedaron suspendidas podrían reactivarse, mientras que también habrá espacio para disfrutar, expresarse y darle lugar a nuevos intereses.

El planeta todavía deberá atravesar su zona de sombra, una etapa que se extenderá hasta el 15 de diciembre, cuando alcance nuevamente los 8°30′ de Escorpio.

Cáncer

Para Cáncer, el movimiento de Venus pone en primer plano el hogar, la familia y los vínculos más cercanos. Será una oportunidad para solucionar conflictos, dejar atrás viejos desacuerdos y mejorar la convivencia. También podrán surgir conversaciones importantes dentro del ámbito familiar.

Leo

Los leoninos tendrán una oportunidad para recuperar el diálogo y aclarar situaciones que quedaron sin resolver. Venus directo favorece la comunicación y permite revisar relaciones con hermanos, amistades y personas del entorno cotidiano. En el amor, será un buen momento para expresar lo que sienten.

Virgo

La atención de Virgo estará puesta en la economía personal. Después de un período de revisión, podrán tomar decisiones más concretas sobre ingresos, gastos y administración del dinero. También será una etapa para reconocer el propio valor y establecer prioridades materiales.

Libra

Con Venus retomando su movimiento directo en su signo, Libra será uno de los grandes protagonistas de este cambio astrológico. El tránsito representa una oportunidad para fortalecer la autoestima, recuperar la seguridad personal y reconocer qué desean realmente en el amor. También podrán establecer límites y dejar de aceptar situaciones que ya no los representan.

Venus retrógrado llegó a su fin este viernes 13 de noviembre, el fenómeno astrológico, que comenzó el pasado 3 de octubre, concluyó y abre una nueva etapa para las relaciones amorosas.

Escorpio

Para Escorpio comienza el cierre de una etapa de introspección y revisión emocional. Algunas cuestiones sentimentales que permanecieron sin resolver podrían empezar a encontrar una respuesta. Será importante reconocer qué vínculos vale la pena sostener y cuáles necesitan una transformación.

Sagitario

Los sagitarianos tendrán la oportunidad de revisar sus amistades, los proyectos colectivos y los espacios sociales que comparten con otras personas. Algunos vínculos podrían recuperar la armonía después de momentos de distancia o confusión. También será un buen momento para replantear objetivos a futuro.

Capricornio

Venus directo moviliza el área profesional y la imagen pública de Capricornio. El tránsito invita a revisar ambiciones, proyectos laborales y relaciones dentro del ámbito de trabajo. Podrán recuperar la confianza en sus capacidades y avanzar con mayor claridad hacia sus objetivos.

Acuario

Para Acuario se abre una etapa favorable para explorar nuevos horizontes. Los viajes, los estudios y las experiencias que permitan ampliar conocimientos cobrarán protagonismo. También podrían aparecer oportunidades para conocer personas con intereses diferentes y establecer conexiones enriquecedoras.

Piscis

En Piscis, Venus directo activa cuestiones relacionadas con la intimidad, la confianza y los recursos compartidos. Será un período para revisar acuerdos afectivos y económicos, fortalecer la comunicación con la pareja y establecer límites más saludables en las relaciones.