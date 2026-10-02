Venus retrógrado comienza este sábado: qué cambios puede traer en el amor

Este sábado 3 de octubre comienza Venus retrógrado, un fenómeno astrológico que se extenderá hasta el 13 de noviembre y que, según la interpretación de los astrólogos, pondrá bajo la lupa las relaciones, los deseos y la manera en que cada persona se vincula con los demás. El amor podría entrar en una etapa de revisión durante las próximas semanas.

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En esta oportunidad, el movimiento comenzará en Escorpio, en el grado 8, y luego regresará a Libra el 25 de octubre. Venus retomará su movimiento directo el 13 de noviembre, aunque el período de sombra posterior se extenderá hasta el 15 de diciembre. Para la astrología, Libra y Escorpio, además de Aries y Tauro, serán algunos de los signos que sentirán con mayor intensidad este tránsito, especialmente quienes tengan planetas ubicados en esos signos dentro de su carta natal.

¿Por qué Venus retrógrado hace que vuelvan los ex?

En astrología, Venus está asociado con el amor, el deseo, los vínculos, los acuerdos y la forma en que las personas valoran aquello que tienen frente a ellas. Por eso, cuando atraviesa una etapa de retrogradación, se interpreta como un momento propicio para revisar cuestiones sentimentales que parecían resueltas.

De ahí surge una de las ideas más instaladas alrededor de este fenómeno, la posibilidad de que reaparezcan ex parejas, viejos amores o personas con las que quedó alguna conversación pendiente. Sin embargo, la interpretación astrológica no implica necesariamente una reconciliación.

La aparición de alguien del pasado puede funcionar, desde esta mirada, como una oportunidad para preguntarse si todavía existe algo que recuperar o si, por el contrario, aquella historia debe quedar definitivamente atrás. También pueden reaparecer sentimientos, recuerdos o situaciones que permitan observar un vínculo desde una perspectiva diferente.

Rupturas, dudas y nuevas oportunidades

Venus retrógrado también suele relacionarse con replanteos dentro de las parejas. La reciprocidad puede convertirse en uno de los principales temas del período, cuánto se da, cuánto se recibe y si ambas personas están buscando construir el mismo tipo de relación.

Este sábado 3 de octubre comienza Venus retrógrado, un fenómeno astrológico que se extenderá hasta el 13 de noviembre.

Para quienes están en pareja, la etapa puede traer preguntas incómodas sobre la dinámica que mantienen. Para quienes están solteros, en cambio, puede ser un momento para revisar qué esperan realmente de una relación y qué aspectos ya no están dispuestos a aceptar.

La astrología también plantea que no sería el período ideal para tomar decisiones sentimentales apresuradas. La recomendación habitual es observar lo que sucede, revisar emociones y dejar que algunas situaciones maduren antes de definir el rumbo.