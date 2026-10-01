Horóscopo de octubre 2026: las predicciones para cada signo del zodíaco

El horóscopo de octubre 2026 llega con una serie de tránsitos astrológicos que, según la astróloga y tarotista Lourdes Ferro, pondrán el foco especialmente en los vínculos, las emociones y aquellas cuestiones del pasado que todavía necesitan ser revisadas. La primera parte del mes estará atravesada por Venus retrógrado en Escorpio y la Luna menguante en Cáncer.

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Otro de los momentos destacados será el 10 de octubre, cuando se produzca la Luna nueva en Libra. De acuerdo con Ferro, esta lunación plantea una oportunidad para revisar la manera de relacionarse y buscar vínculos más equilibrados y recíprocos. En la segunda mitad del mes, el escenario cambiará nuevamente con Plutón directo en Acuario, el ingreso del Sol en Escorpio y el comienzo de la retrogradación de Mercurio en ese signo.

Horóscopo de octubre 2026: qué le espera a cada signo

Aries

Octubre invita a Aries a profundizar en sus vínculos, acuerdos y en la manera en que comparte energía con otras personas. Según la predicción, pueden aparecer cuestiones relacionadas con la pareja, las sociedades, la intimidad o el dinero compartido que requieran una revisión. La recomendación para el signo es evitar las reacciones impulsivas y tomarse un tiempo antes de actuar. La clave estará en diferenciar la intensidad emocional del verdadero compromiso.

Tauro

Para Tauro, octubre pone el foco en los vínculos, el cuerpo, la rutina y la identidad. Pueden revisarse relaciones importantes, especialmente aquellas dinámicas que ya no se sienten justas o auténticas. Hacia el final del mes podría aparecer mayor claridad sobre una decisión, una emoción o una cuestión vinculada con la propia identidad. La predicción invita a no aferrarse a vínculos o hábitos únicamente por la sensación de estabilidad.

Géminis

Los temas laborales, los hábitos y los pendientes cotidianos pueden requerir atención durante octubre. Al mismo tiempo, se abre una etapa favorable para el amor, la creatividad y el disfrute, siempre que Géminis consiga evitar la dispersión. También pueden producirse cambios en la manera de pensar, comunicarse o proyectar el futuro. Para este signo, la consigna será simplificar y ordenar tanto la agenda como el mundo emocional.

Cáncer

Octubre comienza para Cáncer con una energía sensible, vinculada con el cierre de ciclos, el descanso y la escucha de las propias necesidades. También toman protagonismo el hogar, la familia, las raíces y el mundo íntimo. Durante el transcurso del mes pueden surgir conversaciones pendientes o decisiones relacionadas con el espacio personal. Después, el deseo, la creatividad y la expresión afectiva ganarán mayor protagonismo.

Leo

Para Leo, algunos asuntos del pasado podrían regresar para ser comprendidos desde una perspectiva diferente. También tendrán importancia las conversaciones, los estudios, los trámites y los vínculos cercanos. A mitad de mes, las relaciones pueden atravesar transformaciones relacionadas con el poder, la libertad y la necesidad de control. La predicción aconseja no interpretar toda conversación incómoda como una amenaza y abrir espacio para vínculos más honestos.

Virgo

Virgo tendrá durante octubre un movimiento importante en torno a la mente, la comunicación, los recursos y la organización de la vida cotidiana. Pueden aparecer conversaciones relevantes, decisiones económicas y revisiones en vínculos cercanos. La energía del mes también favorece el orden material y las decisiones prácticas. El consejo para Virgo es no esperar a tener todas las respuestas antes de avanzar.

Libra

Octubre marca para Libra el comienzo de una nueva etapa personal, acompañada por una revisión profunda de la identidad, los vínculos, el deseo y la manera de tomar decisiones. También pueden aparecer cuestiones relacionadas con el dinero, la autoestima y el merecimiento. La predicción señala la importancia de no confundir el equilibrio con postergarse constantemente para mantener la armonía con los demás.

Escorpio

Escorpio atraviesa un octubre especialmente intenso dentro de esta lectura astrológica. Pueden regresar deseos, emociones o conversaciones pendientes que obliguen a mirar con mayor honestidad aquello que se siente. El mes también propone una mirada hacia la propia identidad y los vínculos más importantes. La recomendación es no refugiarse en el silencio cuando existe algo que necesita ser expresado.

Sagitario

Para Sagitario, octubre puede traer cambios en los grupos y en la manera de imaginar el futuro. Algunas alianzas podrían fortalecerse mientras que otras mostrarían que ya no acompañan el camino actual. A la vez, aparece una energía más introspectiva, vinculada con el descanso y el cierre de ciclos. No todo el crecimiento, señala la predicción, tiene que ser visible para ser significativo.

Capricornio

Capricornio tendrá el foco puesto en las metas, la carrera, la imagen pública y el lugar que quiere ocupar. El mes puede ser una oportunidad para ordenar objetivos, tomar decisiones profesionales y asumir nuevas responsabilidades. En paralelo, los vínculos y el entorno social invitan a revisar qué personas acompañan realmente el proceso de crecimiento. La predicción también propone dejar espacio para el disfrute y no convertir cada deseo en una obligación.

Acuario

Octubre trae para Acuario un proceso de transformación vinculado con la identidad, la manera de ocupar el mundo y el poder personal. Algunas cuestiones que estaban bloqueadas podrían comenzar a moverse. También cobran relevancia los estudios, los viajes, las creencias y la expansión personal, mientras que el ámbito profesional puede atravesar una etapa de revisión.

Piscis

Piscis puede sentir durante octubre deseos de estudiar, viajar, enseñar o explorar experiencias que permitan comprender mejor el propio camino. También se movilizan asuntos relacionados con la intimidad, la confianza y los recursos compartidos. Hacia el final del mes, las conversaciones tendrán un papel central y algo que permanecía oculto podría salir a la luz. La predicción recomienda combinar intuición con claridad y límites.