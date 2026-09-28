Horóscopo semanal: predicciones del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 y qué le espera a cada signo

El cierre de septiembre y el comienzo de octubre llegan con una fuerte presencia de la Luna llena, que, según las predicciones de la astróloga Jimena La Torre, tendrá particular impacto sobre la vida afectiva de los doce signos del zodíaco. Reencuentros, decisiones, nuevas etapas y emociones que vuelven a aparecer forman parte del panorama de los próximos días.

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Las predicciones, que corresponden a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 y fueron difundidas por La Torre en su canal de YouTube, plantean diferentes escenarios para cada signo y asigna, además, una carta del tarot como carta de la suerte para atravesar estos siete días.

Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre

Aries

La Luna llena podría traer noticias de un amor del pasado y despertar emociones que parecían superadas. La carta de la suerte es El Juicio, que invita a escuchar antes de responder y evaluar si esa historia merece una nueva oportunidad.

Tauro

El período potencia el atractivo y brinda mayor seguridad para manifestar el amor. Su carta es El Emperador, asociada con el afecto, la protección y la posibilidad de fortalecer los vínculos.

Géminis

La Luna llena favorece la expresión de los sentimientos y la posibilidad de ser escuchado. El Mago aparece como carta de la suerte y señala que hablar desde el corazón puede ayudar a despejar dudas y consolidar una relación.

Cáncer

Las emociones se intensifican y pueden aparecer sentimientos contradictorios. Para este signo, la carta es La Sacerdotisa, que plantea la importancia de no reaccionar impulsivamente y recuperar la calma antes de tomar decisiones.

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Leo

El deseo de cuidar y proteger a las personas queridas cobra fuerza. El Sol es su carta de la suerte y pone el foco en compartir momentos con la familia y la pareja para recuperar seguridad emocional y felicidad en el hogar.

Virgo

La semana puede ayudar a identificar quién está dispuesto a construir un proyecto verdadero a su lado. La carta de la suerte es La Emperatriz, vinculada con compartir proyectos y mirar hacia el futuro.

Libra

Aparecen decisiones afectivas que pueden marcar tanto finales como nuevos comienzos. Los Enamorados acompañan al signo y plantean la necesidad de elegir con claridad a quiénes dedicar tiempo y energía.

Escorpio

La Luna llena despierta el amor y puede favorecer momentos de felicidad compartida. Su carta es El Mundo, que invita a disfrutar de lo que sucede sin analizar cada emoción y reconocer el valor de una relación presente.

Horóscopo 2026.

Sagitario

La semana trae una renovación emocional y la posibilidad de recuperar la alegría en el terreno amoroso. La Rueda de la Fortuna es su carta de la suerte y acompaña la apertura a nuevos romances o a una etapa más entusiasta dentro de una pareja.

Capricornio

La Luna llena puede dejar al descubierto luchas de poder en los vínculos. La Fuerza aparece como carta de la suerte y propone hablar con firmeza y establecer límites para cerrar aquello que ya no funciona.

Acuario

El período favorece el cierre de una situación afectiva en la que el signo ya no se siente libre. Su carta es La Estrella, relacionada con escuchar a las personas que lo quieren y buscar acuerdos que permitan avanzar hacia una etapa más equilibrada.

Piscis

La Luna llena potencia la confianza y permite reconocer cuánto se avanzó en el terreno sentimental. El Papa es su carta de la suerte y plantea valorar las decisiones tomadas y continuar escuchando las propias emociones.