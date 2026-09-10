Cuándo es Luna Nueva en septiembre 2026: qué día cae y rituales para hacer

Septiembre trae un nuevo ciclo lunar y llega otra Luna nueva que, además de ser un momento ideal para mirar al cielo nocturno, es una fase con fuerte carga simbólica: se asocia a los comienzos y a la posibilidad de trazar nuevas intenciones.
Cuándo es la Luna Nueva de septiembre 2026: la fecha exacta
De acuerdo con los cálculos astronómicos internacionales, la Luna alcanzará su fase de iluminación 0% a las 00.28 h del 11 de septiembre. En ese momento, el satélite se ubicará entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara visible queda a oscuras.
Si bien en algunas partes del mundo el hecho ocurrirá en la noche del miércoles 10, en Argentina el fenómeno se podrá disfrutar durante la madrugada del 11 de septiembre. Esta fase lunar suele pasar inadvertida, ya que la Luna no refleja luz solar y prácticamente no se distingue en el cielo nocturno. Sin embargo, es un momento de referencia clave para quienes siguen el calendario lunar para hacer rituales o quienes disfrutan de fotografiar el cielo nocturno.
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Tres rituales para hacer en Luna Llena
La Luna Nueva marca el inicio del ciclo y, quienes creen en la astrología, consideran que es un momento energético clave para realizar una introspección e intencionar aquello que se quiera conseguir en los siguientes días o semanas. Hay tres propuestas sencillas que circulan entre quienes practican este tipo de prácticas:
- Sembrar una intención por escrito: consiste en anotar en un papel o en un diario personal qué se quiere manifestar durante el nuevo ciclo, redactándolo en tiempo presente, como si ya estuviera sucediendo. La recomendación habitual es guardar ese papel en un lugar especial y volver a leerlo cuando llegue la próxima Luna Llena, para revisar qué de todo eso se fue concretando.
Uno de los grandes rituales durante la Luna Nueva es escribir intenciones
- Encender una vela blanca: es uno de los gestos más simples, solo se enciende una vela blanca —asociada a la pureza y a los comienzos— y, mientras arde, se dedican unos minutos a pensar en lo que se quiere dejar atrás y en lo nuevo que se busca traer a la vida cotidiana.
- Hacer una limpieza simbólica del espacio: antes de que la Luna empiece a crecer, muchas personas aprovechan para ordenar y liberar espacio en su casa, ya sea tirar lo que ya no se usa, airear ambientes o simplemente destinar un rato a agradecer lo vivido en el ciclo anterior. La idea es "hacer lugar" tanto en lo físico como en lo emocional para lo que está por empezar.