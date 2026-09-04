Calendario lunar de septiembre 2026: cuándo es Luna llena, cómo afecta a cada signo y rituales para hacer

Septiembre de 2026 llega con varios eventos clave para los amantes de la astrología: el mes comienza con la influencia de la temporada de eclipses y cierra con la llegada de la Luna llena que coincidirá con la primavera en el hemisferio sur.

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Cómo será el calendario lunar de septiembre 2026: cuándo habrá Luna llena

Los creyentes en la astrología y los rituales de manifestación deberán esperar recién a la última semana de septiembre para aprovechar la energía de la Luna llena: será el 26 de septiembre y se encontrará en Aries.

En concreto, la fase lunar llega apenas después del equinoccio de primavera del día 23. Esta luna llena, conocida popularmente como la Luna de la Cosecha por la tradición de los pueblos originarios de América del Norte —que en esta época del año recolectaban maíz, calabazas y otros cultivos aprovechando su luz intensa—, marca el cierre de un ciclo de seis meses vinculado a la energía ariana. Se trata de un momento asociado a la toma de decisiones firmes, a animarse a elegir desde el deseo genuino y a soltar aquello que frenaba por temor.

La Luna llena será el 26 de septimebre y traerá energía para animarse a hacer eso que venías postergando

Cómo afecta la Luna nueva a cada signo

La Luna llena suele generar emociones intensas y una fuerte necesidad de pasar a la acción. Su impacto se sentirá con mayor fuerza en el eje Aries-Libra, aunque también activa tensiones en los signos cardinales, Cáncer y Capricornio, que pueden percibirla como un empujón hacia decisiones que llevaban tiempo posponiendo.

En términos generales, la astrología asocia a Aries con la iniciativa, la independencia y la acción, y a las Lunas llenas con instancias de culminación o revelación, por lo que será para todos los signos un momento propicio para tomar decisiones que estaban pendientes, aunque conviene evitar reacciones impulsivas de las que después haya que dar marcha atrás.

¿Qué rituales hacer durante la Luna llena?

Muchas personas consideran que la Luna llena es uno de los mejores momentos del mes para no solo cortarse el pelo, sino para hacer rituales energéticos y hasta dejar atrás lo que molesta, para abrirle el camino a nuevas cosas. Entre las prácticas más habituales, es un momento clave para:

Intencionar :soltar y agradecer a través de la escritura

Consiste en anotar en una hoja aquello que se quiere dejar atrás —ya sean miedos, costumbres, vínculos o situaciones que perdieron sentido—, leerlo en voz alta a la luz de la luna y luego quemarlo con cuidado sobre un recipiente seguro. Las cenizas pueden enterrarse en una planta o esparcirse al viento, como gesto simbólico de cierre y transformación del ciclo que termina.

Recargar piedras energéticas o amuletos

La noche de luna llena resulta especialmente propicia para purificar y renovar la energía de piedras o cristales que se usan habitualmente. Solo hay que ponerlos en un recipiente con agua y dejarlos expuestos a la luz lunar durante toda la noche. Hay que retirarlos antes de que salga el sol. Esto sirve para liberarlos de las energías acumuladas y devolverles su potencia original, también se pueden llevar uno mismo como apoyo para las intenciones que se quieren manifestar.