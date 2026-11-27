En pleno desarrollo del juicio oral por la desaparición de Loan, Laudelina Peña protagonizó un escandaloso momento. Mientras declaraba su exabogado José Fernandez Codazzi, la tía del menor interrumpió a los gritos para desestimar su versión de los hechos. De manifiesto quedaron todas las contradicciones que rodean la investigación.

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La interrupción se produjo cuando el abogado relató una supuesta conversación que había tenido con Laudelina durante los primeros días de la búsqueda. Según Codazzi, la mujer le habría dicho que Loan había sufrido un accidente y que su pareja, Bernardino Antonio Benítez, no sabía lo que había pasado.

“Él no sabe nada de lo que pasó”, habría sido la frase que Laudelina le dijo a Codazzi. A continuación, cuando él le preguntó qué era lo que había sucedido, aseguró que ella le respondió: “Fue un accidente”. Esa frase provocó la reacción inmediata de Laudelina, quien interrumpió al testigo a los gritos: "¡Mentira!".

La versión que desató el escándalo

La declaración de Codazzi se extendió por más de cuatro horas. En su relato reconstruyó lo que Laudelina le habría contado cuando la representaba sobre el día de la desaparición de Loan, el 13 de junio del 2024.

El abogado contó que la mujer le habría dicho que Loan se desorientó cuando regresaba del naranjal hacia la casa de su abuela Catalina. Si bien no habría visto el momento del impacto, habría escuchado un ruido y observado cómo se detenía la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava. “Se bajaron, lo alzaron al nene y, básicamente, me dijo que lo tiraron atrás, en la caja de la camioneta”, declaró Codazzi.

El exdefensor también aseguró que Caillava habría amenazado a Laudelina y a su familia para que mantuvieran silencio. Sostuvo además que la exfuncionaria le habría entregado el botín de Loan para que lo plantara y desviara la búsqueda.

La hipótesis del atropellamiento fue la que Laudelina había llevado inicialmente a la Justicia, pero luego se retractó y acusó a Codazzi de haberla presionado para sostener esos dichos.

Piden que Laudelina vuelva a declarar

Tras el tenso momento que obligó a intervenir al presidente del Tribunal Fermín Ceroleni para poder continuar con la audiencia, la defensa de Laudelina pidió que la mujer pudiera ampliar su indagatoria para responder a la declaración de Codazzi.

Su abogada actual, Mónica Chirivín, aclaró que la defendida no pretendía un careo con el testigo, sino dar su versión. El tribunal no habilitó la ampliación en ese momento y prevé tratar el planteo en la próxima audiencia, que está prevista para el próximo miércoles 2 de diciembre.

La declaración de Codazzi en el juicio fue en el marco de su aparición sorpresiva en una audiencia anterior, que terminó dando su convocatoria formal como testigo.

Para poder revelar las conversaciones que mantuvo con Laudelina y Benítez durante su etapa como defensor, los dos lo relevaron del secreto profesional.