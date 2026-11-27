El abogado José Fernandez Codazzi se presentó como testigo en el Juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrido el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, expediente en el que el letrado intervino como abogado de Laudelina Peña. Había sido él quien, días después de la desaparición, en momentos en que la causa pasaba del fuero ordinario al Federal la trasladó desde 9 de Julio a Goya, hizo declarar a la tía del nene en plena madrugada para denunciar que el pequeño había sido atropellado. La versión sobre el atropellamiento volvió a ser el eje de la declaración durante la jornada de hoy.

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Para poder declarar, el abogado fue relevado del secreto profesional por quien fuera su clienta, Laudelina Peña. Frente al Tribunal, Codazzi contó que se enteró de la desaparición del pequeño por los medios de comunicación y luego, durante un viaje, se enteró que Antonio Benítez, pareja de Laudelina y uno de los primeros detenidos en la causa, no tenía defensor: “No lo conocía pero quería el acercamiento para ofrecerle mis servicios”. Así, el abogado contó que después de ese viaje fue a Goya para entrevistarse con Benitez. “Le hice un ofrecimiento para ser su abogado, me dijo que él no tenía problema pero que la última palabra era de Laudelina”, completó y después de eso le dio el número de teléfono para que la contactara.

En ese momento del juicio, Codazzi empezó a contar su relación con Benítez con quien, según él, intercambió más de un dato. “Me relató muchas situaciones, hablamos 5 o 6 veces sobre el tema, y siempre fueron coincidentes. Empecé a investigar, a interiorizarme y su relato era súper creíble, era coherente”, remarcó. Entonces, Codazzi aseguró al Tribunal que cree “completamente en la inocencia” de Benítez. En ese sentido, Codazzi apuntó directamente al matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava y señaló que cuando regresaron al campo, alrededor de las 16 tras el supuesto viaje para ver el partido de River, fue el ex militar “quien direccionó la investigación con intencionalidad hacia Benítez y le manifestó a los policías que era un cuatrero con antecedentes”.

Inmediatamente siguieron preguntas de los abogados que intervienen en el juicio a las que Codazzi fue respondiendo, siempre con respecto a las primeras horas de detención de Benítez. Fue entonces cuando contó que en las charlas siempre estaba presente el hijo de Laudelina y Antonio, quien siempre buscaba llamar la atención y meterse y aseguró: “Ellos lo querían sacar porque aportaba datos hasta que en uno de esos latiguillos dijo ‘a Loan lo atropellaron’”.

Después de ese relato, Codazzi insistió en que en sus declaraciones Benítez siempre le aseguró que “no tenía idea lo que le sucedió al menor”. Además, contó que Benítez le decía que nunca había hablado con Laudelina en privado porque se la pasó buscando al pequeño y luego fue detenido. Sin embargo, Codazzi narró que tuvo una conversación con Laudelina y la resumió así: “Ella me dijo que Antonio no sabía nada y yo le pregunté a ella ¿qué pasó? Y me respondió ‘fue un accidente”. Este relato enfureció a Laudelina, quien empezó a los gritos en medio del Tribunal hasta que le llamaron la atención. La declaración de Codazzi siguió con lo que le habría dicho Laudelina y señaló que le contó que fue atropellado, secuencia que describió como que ella le dijo “se retobó el gurí y al regresar le erró al camino” y señaló el ex letrado de la acusada: “Le creí y le creo hasta el día de la fecha”.

Según el ex abogado de Laudelina, ella no vio el impacto pero escuchó un ruido y vio la camioneta de Pérez y Caillava cuando se detenía. “Se bajaron, lo alzaron al nene y, básicamente, me dijo que lo tiraron atrás, en la caja de la camioneta”, señaló Codazzi que le contó Laudelina. Luego, el letrado aseguró: “Caillava amenazó de muerte a Laudelina para que no cuente lo que vio” y destacó que eso atravesó a su ex defendida porque le daba temor el poder que tenía la esposa de Carlos Pérez en esa zona. Además, el letrado insistió con que fue Caillava quien le dio el botín a Laudelina para que lo plantaran y desviaran la búsqueda. Con esos detalles, Codazzi aseguró que el traslado a Laudelina para que haga la denuncia fue para declarar contra Pérez y Caillava y que tras ese polémico viaje se presentaron ante el Juzgado de Pozzer Penzo, donde Laudelina volvió a declarar. Sin embargo, dijo el abogado, poco después de esa indagatoria dejó de ser “de forma sorpresiva” el defensor de ella y “nunca más pude tener comunicación”.

Ahora, con la declaración de Codazzi, volvió a instalarse en el Tribunal la hipótesis del accidente aunque sobre el cierre de la jornada la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, pidió que se programe una ampliación de la testimonial porque su defendida quiere responderle a Codazzi en una próxima audiencia, que sería el 2 de diciembre. Mientras tanto, la familia del pequeño sigue presente en el juicio y ante el ida y vuelta de versiones y de hipótesis sigue reclamando que de una vez por todas les digan qué pasó y dónde está Loan.