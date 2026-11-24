La investigación por la desaparición de Loan dio un nuevo giro en el juicio a partir de las declaraciones de José Alejandro Fernández Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña, la tía del niño.

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En una entrevista televisiva el letrado aseguró que Peña le habría confesado, en una conversación privada, que el cuerpo del nene estaba en una laguna y "que no se había buscado correctamente en ese lugar".

La repercusión de sus dichos tuvo consecuencias inmediatas en el proceso judicial, ya que el Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citarlo a declarar el próximo jueves 26 de noviembre para que explique el origen de la información y aporte detalles sobre esas supuestas conversaciones.

La supuesta confesión

“Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, expresó Codazzi al reconstruir el diálogo que habría mantenido con Laudelina en los primeros días de la investigación.

Según su relato, la mujer le había contado que el nene había sufrido un accidente y que posteriormente se habría intentado desviar la investigación. En ese contexto, también involucró a María Victoria Caillava, al asegurar que Laudelina le había contado sobre un encuentro en el que recibió indicaciones para plantar el botín de Loan.

El abogado recordó la declaración que su entonces defendida había realizado ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando instaló públicamente la hipótesis del accidente. “Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”, expresó.

El impacto de sus dichos en la Justicia

Las declaraciones del exabogado generaron distintos cuestionamientos. Después de aquellas declaraciones, Laudelina se había retractado de la hipótesis del accidente y denunció que Codazzi la había presionado para sostener esa versión.

El fiscal Carlos Schaefer advirtió que los dichos del abogado se basan en una versión atribuida a una mujer que luego modificó su declaración. La citación judicial apunta a examinar esas afirmaciones y determinar si existe algún elemento concreto que permita profundizar.

El caso se encuentra actualmente en etapa de juicio oral, con 17 imputados. La Fiscalía Federal sostiene que Loan fue sustraído de manera planificada, lo que se contrapone con la versión del accidente.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio del 2024, después de un almuerzo familiar en El Algarrobal. A más de dos años de su desaparición, todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió con él.