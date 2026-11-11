Tendrá 4.000 metros cuadrados y una sala con forma de huevo: así será el nuevo museo de dinosaurios

El Gobierno de Neuquén anunció una inversión de $24.000 millones para construir un nuevo edificio del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann en Villa El Chocón, un proyecto que busca ampliar las instalaciones actuales, modernizar sus espacios y fortalecer la oferta turística de la localidad.

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El futuro museo tendrá 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y contará con diferentes sectores destinados a la exhibición, la investigación y las actividades educativas. Una de sus salas principales será una sala inmersiva con forma de huevo de dinosaurio, diseñada para que los visitantes puedan acercarse al mundo de la paleontología a través de recursos audiovisuales y tecnología.

Neuquén invertirá $24.000 millones en un nuevo museo de dinosaurios en Villa El Chocón

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la licitación de la obra se lanzará durante el verano. La construcción apunta a convertir al museo en un referente científico y turístico de la región, además de ampliar las posibilidades de conservación y difusión del patrimonio fósil de Neuquén.

Cómo será el nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann

El proyecto contempla un edificio de tres niveles con espacios destinados a distintas actividades. Además de las salas de exhibición, tendrá laboratorios, talleres, un auditorio y áreas para la investigación científica. La distribución busca combinar la divulgación del patrimonio paleontológico con el trabajo científico. De esta manera, el museo no estará pensado únicamente como un espacio para recorrer y conocer fósiles, sino también como un lugar para desarrollar tareas de investigación, formación y educación.

Uno de los sectores más llamativos será la sala inmersiva con forma de huevo de dinosaurio. El espacio incorporará tecnología y recursos audiovisuales para ofrecer experiencias educativas vinculadas con la paleontología. La propuesta busca que el público pueda conocer más sobre estos animales prehistóricos mediante herramientas interactivas y contenidos visuales.

La construcción del nuevo edificio también apunta a fortalecer el perfil turístico de Villa El Chocón, una localidad neuquina fuertemente vinculada al patrimonio paleontológico. La inversión anunciada por el Gobierno provincial asciende a $24.000 millones y la próxima etapa será el llamado a licitación, previsto para el verano. Una vez concretado el proceso, se podrá avanzar con la construcción del edificio que reunirá exhibiciones, actividades educativas e investigación científica en un mismo espacio.