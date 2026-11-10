Figueroa desdobló las elecciones en Neuquén y votará en febrero

Rolando Figueroa firmó este lunes el decreto que formaliza el adelantamiento de las elecciones en Neuquén para el 14 de febrero de 2027. La decisión del gobernador neuquino se da mientras el gobierno de Javier Milei negocia con los jefes provinciales la reforma electoral.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo se vota en Neuquén

Según reportó Noticias Argentinas, Figueroa firmó el decreto 1860 tras un acuerdo general de ministros, estipula la renovación del Poder Ejecutivo provincial -en el que el actual gobernador se encuentra habilitado para competir por su reelección-, las 35 bancas de la Legislatura unicameral, intendencias, concejalías y comisiones de fomento en la mayoría de los municipios. En tanto, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, también adhirió a la fecha para unificar los comicios en el distrito.

De acuerdo con el Código Electoral neuquino, el proceso administrativo prevé la presentación de candidaturas hacia mediados de diciembre próximo, mientras que la votación se instrumentará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), cuya licitación y contratación logística ya fueron definidas por la administración provincial.

Elecciones en Neuquén: la interna y las negociaciones por las PASO

Mientras esto sucede, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lidera, en nombre de la Casa Rosada, las negociaciones ante los gobernadores, Figueroa incluido, por la reforma electoral, cuyo eje es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Figueroa se suma al lote de gobernadores que desdobla los comicios provinciales de los nacionales. Este apretado cronograma obliga a los distintos espacios opositores, y en particular a La Libertad Avanza (LLA), a rediseñar contrarreloj sus estrategias de despliegue territorial y cierres de listas.

El mileismo en Neuquén tiene como referente a la senadora nacional Nadia Márquez. Sin embargo, está impedida por la ley de Ficha Limpia provincial para candidatearse a un cargo provincial o municipal por haberse acogido a una probation hace poco más de diez años.

Márquez, karinista de paladar negro, es mencionada como reemplazante del fallecido Juan Carlos Pagotto como titular de la comisión de Acuerdos. También se la candidatea como potencial figura de recambio de Patricia Bullrich, enfrentada con los Milei, en la jefatura del bloque de LLA.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro en Diputados la semana pasada, con Márquez como anfitriona. La imagen buscó ser una respuesta de la hermana del presidente Javier Milei a Bullrich, que el día anterior había mostrado a su tropa en la Cámara baja.

Sin embargo, la jugada tenía su límite: la posibilidad de que los gobernadores lo tomaran a mal, en medio de las conversaciones de la Casa Rosada, tanto por la reforma electoral, como del presupuesto 2027. Con ese trasfondo, Figueroa anunció el desdoblamiento de las elecciones.