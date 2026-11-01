Kicillof ratifica su apuesta a las PASO y agita la discusión en el peronismo

Una frase de Axel Kicillof durante un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) respecto a su disposición a competir por su candidatura presidencial en las PASO sin importar quien tenga enfrente, disparó una fuerte reacción en las redes de parte de la dirigencia alineada con Cristina Kirchner. El entorno de la ex presidenta mantiene la expectativa de que esta semana el Comité de Derechos Humanos de la ONU emita una comunicación para que se le permita presentarse como candidata, pero un cable de agencia internacional generó dudas respecto a esa posibilidad. Mientras teje por abajo, Sergio Massa observa esta definición en su objetivo de convertirse en el candidato inevitable, el único que puede alinear a todos. El peronismo, que dio muestras de que puede reunir a sus principales referentes para discutir algunas cuestiones fundamentales, se acerca al momento de las definiciones de cara a 2027.

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Curiosamente, la reacción del cristinismo tuvo como disparador un título de tapa de Clarín de este sábado, que rescató una frase del gobernador bonaerense durante una reunión cerrada con intendentes de su espacio. En rigor, Kicillof no había dicho nada nuevo: siempre sostuvo dentro del MDF que no bajaría candidaturas y que los nombres debían surgir de la competencia interna, más allá de quién quisiera presentarse. "Siempre dijo eso. Para empezar nadie va a mover un dedo si después las candidaturas se resuelven entre cuatro paredes. Además, eso ya se hizo y salió mal", explicaba uno de los participantes del encuentro en La Plata. En una entrevista en Jujuy, el gobernador insistió en que "en el peronismo hay diferencias y lo mejor es que decida la gente". También sostuvo que la competencia interna facilitaría la construcción de un frente con otras fuerzas.

Otra cuestión que se conversó en el encuentro platense es que las candidaturas bonaerenses -a gobernador y a intendentes- también saldrán de primarias, que por ley tienen que hacerse el mismo día que las nacionales, en caso de que el Gobierno finalmente no consiga los votos para suspenderlas. Hay varios ya anotados para la sucesión de Kicillof y no parece posible otra manera de solucionar la cuestión que no sea en las urnas, dado que ninguno saca una diferencia, más allá que funcionarios como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco tienen mayor conocimiento y respaldo. Kicillof también empuja la reelección indefinida de los intendentes, algo que La Cámpora y el Frente Renovador no terminan de suscribir. "Todos los intendentes están de acuerdo con eso", aseguran desde el entorno del gobernador. Los jefes comunales aceptaron que lo más lógico en 2027 era unificar elecciones para favorecer las chances presidencuales de Kicillof, una estrategia que contradice la lógica de 2025.

Kicillof sigue al pie de la letra su plan de extender su organización territorial por todo el país, en un recorrido que viene privilegiando a las provincias que no están gobernadas por el peronismo. Este viernes estuvo en Jujuy, donde firmó convenios con el gobernador radical Carlos Sadir. Luego compartió actividades con el legislador provincial Rubén Rivarola, quien pugna por conservar la conducción del PJ local. Esto generó la reacción de la senadora Carolina Moisés, quien aspira a quedarse con el sello para sumarlo al espacio dialoguista de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), muestra de las disputas cruzadas en el peronismo. Con todo, en el entorno del gobernador quedaron de nuevo conformes con la visita porque, como sucedió en otras provincias como Misiones y Corrientes, notaron las ganas de la militancia local de participar.