La Iglesia San Ignacio de Loyola participará de una nueva edición de La Noche de los Templos, una propuesta que permitirá recorrer gratuitamente uno de los edificios religiosos más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre, entre las 20 y la medianoche, con visitas al interior del templo y dos conciertos de órgano programados para la jornada.

Ubicada en el casco histórico porteño, la iglesia forma parte del circuito de espacios religiosos que abrirán sus puertas para que vecinos y turistas conozcan su arquitectura, su patrimonio y los acontecimientos históricos vinculados con su construcción.

¿Dónde queda la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el templo jesuita más antiguo de la Ciudad?

El templo está ubicado en Bolívar 225, en el barrio porteño de Monserrat, dentro del conjunto histórico conocido como la Manzana de las Luces. Su historia comenzó con la llegada de la Compañía de Jesús a Buenos Aires, en 1608, cuando los religiosos levantaron su primera iglesia y residencia en terrenos próximos a la actual Plaza de Mayo.

Por dificultades estratégicas vinculadas con la ubicación original, los jesuitas trasladaron sus instalaciones a la manzana delimitada por las actuales calles Bolívar, Alsina, Moreno y Perú. La construcción del edificio que se conserva actualmente comenzó en 1712, bajo los planos del arquitecto jesuita Juan Krauss, con la participación de Andrés Blanqui y Juan Bautista Prímoli.

La iglesia fue inaugurada en 1722, aunque su consagración se concretó en 1734. De esta manera, se convirtió en el templo más antiguo que se conserva en la Ciudad de Buenos Aires.

Su arquitectura responde al estilo conocido como renacimiento jesuítico, inspirado en la iglesia del Gesù de Roma. El edificio tiene una planta en forma de cruz latina, una nave central y dos laterales con capillas. Entre sus elementos patrimoniales se destaca el altar mayor del siglo XVII, tallado en madera y dorado por Isidro Lorea.

A lo largo de los siglos, San Ignacio de Loyola también fue escenario de acontecimientos relevantes de la historia argentina. Funcionó como bastión durante las Invasiones Inglesas de 1806 y, en 1821, albergó el acto de inauguración de la Universidad de Buenos Aires.

En 1767, la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Corona española modificó el funcionamiento del complejo religioso. Posteriormente, sus instalaciones fueron utilizadas por distintas instituciones, entre ellas la Escuela de Medicina, la Biblioteca Nacional y la Universidad de Buenos Aires.

Por su valor arquitectónico e histórico, la iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional el 21 de mayo de 1942.

La Noche de los Templos 2026: cronograma de actividades de la Iglesia de San Ignacio de Loyola

Durante La Noche de los Templos 2026, los visitantes podrán recorrer la Iglesia de San Ignacio de Loyola y asistir a dos conciertos de órgano, programados para las 20 y las 22.30. La entrada será gratuita y no se necesitará inscripción previa.

La iglesia está ubicada en Bolívar 225, en el barrio porteño de Monserrat, a pocos metros de la Plaza de Mayo. Se puede llegar en subte a través de las líneas A, D y E, con estaciones cercanas en Plaza de Mayo, Catedral y Bolívar, respectivamente.