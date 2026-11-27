En medio de los montes bonaerenses, hay una aparición preciosa y fugaz que cada año convierte a este sitio en una de las mejores escapadas. Se trata de la Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus), una especie conocida por el intenso azul de sus alas que, durante unos pocos días de febrero se puede observar en Punta Indio.

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Su presencia no pasa para nada inadvertida. Sin embargo, detrás de esa belleza natural se esconde una realidad que invita a la reflexión: la supervivencia de esta mariposa depende directamente de la conservación de los ambientes que habita.

El especialista Carlos Merenson recientemente advirtió sobre la fragilidad de estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos frente al avance de las actividades humanas en una investigación publicada en Análisis Digital.

La Mariposa Bandera Argentina

Esta mariposa no puede sobrevivir en cualquier ambiente: necesita montes nativos, humedad, sombra y determinadas plantas que forman parte de su hábitat. Por ello, la transformación del paisaje resulta una amenaza directa para su continuidad.

La destrucción de los bosques, el avance de los barrios cerrados, la modificación de los terrenos y las intervenciones sobre los sistemas de drenaje alteran las condiciones que necesita para vivir.

Cuando ese equilibrio se rompe, la mariposa simplemente deja de aparecer. Y aunque su ausencia pueda pasar inadvertida, constituye una señal de que algo más profundo está sucediendo en el ambiente.

En esa línea, Merenson planteó que la especie no es la causa del problema, sino un síntoma de los daños que sufren los ecosistemas. Su presencia, al contrario, indica que todavía se conservan determinadas condiciones naturales indispensables para la vida.

Otro de los aspectos llamativos se relaciona con el color de sus alas. El característico azul no proviene de un pigmento, sino de un fenómeno óptico producido por la interacción de la luz con la estructura de las alas: su brillo depende de cómo la luz se refleja en ellas.

La amenaza del desarrollo

La aparición anual de esta mariposa en Punta Indio representa una oportunidad para poner en discusión la manera en que se utiliza y transforma el territorio. En un contexto donde los espacios naturales se consideran superficies para construir, producir o desarrollar emprendimientos, su supervivencia alerta sobre los ambientes que no pueden pensarse únicamente en términos económicos.

La conservación del monte nativo, la protección de los ciclos naturales y el respeto por los tiempos de las distintas especies son condiciones fundamentales para sostener la biodiversidad. La presencia de la Mariposa Bandera Argentina es breve y arbitraria, por eso adquiere un significado especial cada vez que aparece.

Además de ser una bellísima postal de la naturaleza, esta mariposa es un recordatorio de todo lo que todavía puede salvarse.