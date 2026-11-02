El sindicato denunció una reducción de personal mediante retiros voluntarios y se declaró en estado de alerta.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una empresa química multinacional aplicó una reducción de la producción y desde el sindicato se manifestaron en alerta por la posibilidad de despido de trabajadores.

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La firma alemana BASF redujo el esquema de producción de su planta de General Lagos, en el cordón industrial del sur de Rosario, y comenzó a operar con un turno menos desde este 1° de noviembre.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario aseguró que 13 operarios dejaron de trabajar en el establecimiento en el último, en un proceso que, según denunció, incluyó despidos encubiertos bajo la modalidad de retiros voluntarios.

BASF justificó el recorte de turnos por la caída de la demanda

En un comunicado, la empresa explicó que la reorganización apunta a "fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la operación del negocio de dispersiones y resinas en el largo plazo". Entre los motivos mencionó la caída de la demanda, la sobrecapacidad instalada en el mercado local y regional, la presión sobre los precios y el peso de los costos fijos.

También la firma aclaró que la decisión "no implica el cierre de General Lagos" y aseguró que la planta seguirá teniendo un papel relevante en su red regional de abastecimiento. Sostuvo, además, que continuará atendiendo al mercado con normalidad y bajo los mismos estándares de calidad, seguridad y servicio. Respecto del personal involucrado, afirmó que buscará "gestionar la transición mediante el diálogo con los representantes sindicales" y el acompañamiento a los trabajadores afectados.

No obstante, la compañía no detalló la cantidad de puestos alcanzados por la reorganización, por lo cuál hay temor por despidos. En ese contexto, desde el gremio describieron un deterioro progresivo de la actividad. Según señalaron, hasta hace aproximadamente un mes la fábrica trabajaba de lunes a lunes, mientras que actualmente la producción se concentra de lunes a sábado por la mañana.

En el marco de las negociaciones, la empresa comunicó una baja en los niveles de producción y ofreció un plan de retiros voluntarios que, de acuerdo con la versión sindical, contemplaba la indemnización correspondiente por ley, un 20% adicional y seis meses de cobertura de obra social. "Hay trece trabajadores menos en la planta", resumió Rubén Carroselli, integrante del Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario, en declaraciones a medios locales. Frente a este escenario, la organización gremial se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.

El establecimiento de General Lagos produce dispersiones poliméricas y aditivos utilizados en la fabricación de pinturas, impermeabilizantes, adhesivos y otros insumos para la construcción y la industria. En el mismo predio funciona un centro de distribución de productos para la protección de cultivos. En total, trabajan allí alrededor de 150 personas, entre empleados directos e indirectos, de las cuales unas 70 están bajo convenio químico.