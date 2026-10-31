Cierra una tecnológica agrícola y deja 100 empleados en la calle: "Ya no puedo seguir"

La empresa de tecnología agrícola Plantium-Gentec atraviesa una profunda crisis financiera por la caída de ventas y tuvo que despedir a unos 100 empleados en sus plantas de Villa Constitución, Santa Fe. "Ya no puedo seguir", dijo su propietario. Los trabajadores se enteraron al llegar y ver la fábrica cerrada. Desde el sector creen que todo se agravó por los bienes extranjeros y la caída de los compradores de maquinaria local.

{{{htmlAmp}}}

"Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome. No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más. Ya no puedo seguir", señaló el dueño de Plantium-Gentec, Jorge Gentili, ante medios locales.

El CEO de la empresa detalló los factores que llevaron a la firma a interrumpir sus actividades: la caída del mercado interno, las demoras de los clientes en el pago, el encarecimiento de los insumos y la apertura de las importaciones en un contexto de dólar barato.

El Grupo Plantium, que se compone de las firmas Gentec y Plantium, es una compañía de tecnología y agricultura de precisión fundada en 2002 que desarrolla pilotos automáticos, monitores multifunción, sistemas de guiado y dosificadores para siembra inteligente, además de un robot agrícola autónomo.

Según explicó su dueño, Gentec es proveedora de solo cuatro clientes: la fábrica de cosechadoras Metalfor; las de maquinaria agrícola Pauny y AGCO; y la propia Plantium, todas firmas que están en crisis.

Los motivos del cierre

"Metalfor nos quedó debiendo, entre cheques devueltos y cuenta corriente, 500 millones de pesos. Pauny, que ahora está con un problema y nos está devolviendo todos los cheques. Plantium está en una situación seria y AGCO no nos compró más", apuntó.

Fue por eso que empresa precipitó las negociaciones con trabajadores y representantes gremiales y decidió el despido de 84 empleados en su planta de Villa Constitución, muchos de los cuales se encontraron con candados en la puerta de la fábrica. Sumadas a otras bajas y retiros voluntarios en otras dependencias, se estima que fueron desvinculados un total de 100 operarios.

"Están enojados conmigo y con razón. Yo no les puedo decir que están equivocados", dijo al medio local El Sur. Y luego señaló que entre los despedidos hay familiares de su pareja. "Con 80 años viviendo esto, ¿creés que lo hago porque quiero?", se preguntó.

"Yo traté desde principios de año, porque se venía la gran cosecha, que nosotros esto lo íbamos a sortear. Vino Expoagro, no pasa nada, iba a venir Agroactiva porque el productor va a poder comprar, seguí esperando y endeudándome, viene Agroactiva, cero. Va a venir agosto, septiembre, octubre, nada", señaló a La Nación.

Que dijeron desde el gremio

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución, Fulvio Monti, explicó que el gremio buscó alternativas que fueran "laboral, social y moralmente aceptables".

"El campo la está pasando mal, la maquinaria está pasando mal, con un dólar que no sirve. La cosecha levanta lo mismo, pero hay un 30% de inflación en dólares. A eso se suma la apertura indiscriminada de los productos chinos", describió el titular del gremio, en coincidencia con el diagnóstico del empresario.

Sin embargo, el referente gremial cuestionó que la empresa avanzara con los despidos sin asegurar previamente el pago de las indemnizaciones. "No podés desconocer la responsabilidad empresaria. No podés dejar a 84 empleados afuera, pretender seguir trabajando normalmente y decirles que, si te va bien, les vas a pagar", reprochó.