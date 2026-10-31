Milei descartó relajar el ajuste pese a señales de una inminente recesión: “No voy a hacer populismo”

En una extensa exposición académica y política en la Universidad Torcuato Di Tella, el presidente Javier Milei ratificó de manera categórica la continuidad del programa económico oficial.

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Frente a las crecientes advertencias sobre una contracción en el nivel de actividad y las demandas para moderar el ajuste de cara a las elecciones de 2027, el mandatario descartó de plano cualquier relajamiento monetario o fiscal y aseguró que no recurrirá al gasto público con fines proselitistas.

Durante su conferencia, Milei cuestionó a quienes sugieren morigerar las medidas para amortiguar el impacto sobre la economía real. "Esto tiene consecuencia también en la política electoral. Hay gente que me dice: 'No, no, hay que relajar el equilibrio fiscal, hay que relajar la política monetaria'. Dos pelotudeces del tamaño de una casa", consideró en línea con lo expresado este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, en Rosario durante la Ronda de Negocios RIGI.

En esa línea, fundamentó su negativa en términos morales y de credibilidad técnica, al advertir que romper la disciplina presupuestaria destruiría la reputación construida por su gestión: "¿Voy a hacer déficit fiscal? Ustedes no saben el quilombo que es sostener el equilibrio fiscal, las presiones que tienen todo el tiempo, todo el mundo quiere gastar... ¿Con qué lo financio? Con deuda, es inmoral. Con emisión monetaria, inflación, es inmoral. Suba de impuestos, es inmoral. Me están pidiendo que sea una mierda de tipo. No voy a hacer eso".

El jefe de Estado fue enfático al desestimar cualquier estrategia de estímulo o "plan platita" orientada a captar voluntades. "Hay que ser muy idiota para que creer, dado mis valores morales, que al populismo se le gana haciendo populismo; es de una imbecilidad total. Si ese es el caso, perdimos", dijo. Y completó: "No voy a hacer populismo para ganar una elección. Haré lo que tengo que hacer porque no hay un sustituto para la buena política, no hay sustituto para una política que sea justa".

Milei ratificó el rumbo del ajuste pese a la crisis.

Del frente judicial y empresario a las críticas a Cavallo y la prensa

Más allá del eje macroeconómico, la disertación de Milei dejó definiciones contundentes en múltiples frentes. Al referirse a las tensiones con sectores industriales protegidos, volvió a cargar duramente contra el dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla tras la desvinculación de 920 operarios en la antesala de debates legislativos laborales, al tiempo que reiteró sus cuestionamientos a al CEO de Techint Paolo Rocca por los costos de los insumos siderúrgicos.

El mandatario también arremetió contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien tildó de "impresentable" por haber impulsado medidas como la estatización de pasivos privados en 1982, el Plan Bonex de 1989 y el Corralito en 2001, contrastando aquellas decisiones con su política de saneamiento del balance del Banco Central a precios de mercado.

Asimismo, Milei reiteró sus habituales descalificaciones hacia la prensa y las empresas encuestadoras al asegurar que operan con información falsa tras la suspensión de la pauta oficial.

Mientras que en el plano internacional, el Presidente ratificó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, dedicó encendidos elogios a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y dejó un llamativo momento discursivo al ilustrar sus conceptos éticos mediante el mito de Filoctetes en la Guerra de Troya, en el que confundió reiteradamente al héroe Odiseo con el nombre "Eliseo".