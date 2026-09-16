El Teatro Colón abre sus puertas a los mayores de 60 con una función especial de la Filarmónica

El domingo 27 de septiembre a las 11 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá una función exclusiva en el Teatro Colón para personas mayores de 60 años, dentro del ciclo "Mundos Románticos III", que este año coincide además con el 80º aniversario de la orquesta.

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El concierto estará bajo la batuta de la directora Zoe Zeniodi y contará con la participación de la pianista Lise de la Salle como solista invitada. El programa se divide en dos partes: la primera está dedicada al Concierto para piano y orquesta n.º 2 en si bemol mayor, op. 83, de Johannes Brahms, compuesto entre 1878 y 1881 y estructurado en cuatro movimientos (Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante y Allegretto grazioso), una obra que combina virtuosismo pianístico con pasajes de gran lirismo orquestal y que suele considerarse una de las cumbres del repertorio para piano y orquesta del romanticismo alemán.

El Teatro Colón dará una función exclusiva para adultos mayores. Foto: Teatro Colón

Tras un intervalo de 20 minutos, la segunda parte estará dedicada a Scheherazade, la célebre suite sinfónica op. 35 que Nikolai Rimski-Kórsakov compuso en 1888, inspirada en Las mil y una noches. La obra, dividida en cuatro movimientos que narran distintos episodios del clásico oriental, desde "El mar y el barco de Simbad" hasta el "Festival en Bagdad", es una de las piezas más populares del repertorio ruso por su colorido orquestal y sus extensos solos de violín, que en esta función estarán a cargo del concertino Xavier Inchausti.

En el marco de su aniversario, el Teatro Colón viene llevando a lo largo del 2026 una serie de conciertos especiales. Además de la posibilidad de ver con descuento a la filarmónica, los adultos mayores y el público general pueden acceder a algunos ensayos generales de la temporada. Toda la información se encuentra disponible en las redes sociales y sitio web del teatro.

Cómo conseguirlas y cuánto cuestan las entradas

Las entradas para la función del 27 de septiembre tienen un valor de $30.000 en todas las ubicaciones, con la excepción de paraíso de pie, que cuesta $15.000. Al tratarse de una función exclusiva para mayores de 60 años, se solicitará DNI en el ingreso para acreditar la edad. Se recomienda comprar las entradas con anticipación, ya que este tipo de funciones especiales suele agotar rápidamente sus localidades disponibles. Los tickets se pueden conseguir en boletería o a través de la página del Teatro Colón.