Visitas guiadas al Teatro Colón: cómo conocer los rincones del teatro y cuánto pagan jubilados con el descuento

Además de sus conciertos, ballets y óperas, el Teatro Colón ofrece la posibilidad de conocer su historia y arquitectura a través de visitas guiadas. Los recorridos toman lugar de lunes a domingos en la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado.

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Las visitas tienen una duración de cincuenta minutos, e invitan a conocer los secretos que guardan los rincones de este mítico teatro a la italiana y una porción de sus cien años de historia. En este sentido, desde la organización comentan que al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes van a poder apreciar detalles sobre la arquitectura, las escaleras, las esculturas o vitreaux del Colón.

El Teatro Colón tiene visitas guiadas para conocer los detalles de su historia y arquitectura. Foto: Teatro Colón

En su primera sede, frente a Plaza de Mayo, el Teatro Colón funcionó desde 1857 hasta 1888, año en que fue cerrado para la construcción de una nueva sala. Ésta fue inaugurada el 25 de mayo de 1908 con una función de Aida. Las excepcionales condiciones acústicas y arquitectónicas de su edificio lo posicionan al nivel de teatros internacionales como la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York.

Fue recién en 1925 que contó con sus propios elencos estables de Ballet, Orquesta y Coro, antes la programación estaba a cargo de compañías extranjeras que venían al país para hacer temporada. Finalmente, hacia el 1930 comenzó a ser financiado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió consagrarse como el mejor teatro de temporada o stagione del país, con capacidad para realizar íntegramente la totalidad de una producción gracias al profesionalismo de sus cuerpos escenotécnicos especializados.

Cuándo son y cuánto salen las visitas guiadas al Teatro Colón

Las visitas guiadas al Teatro Colón toman lugar de lunes a domingos entre las 10 y 16.45 horas. Los recorridos duran unos cincuenta minutos y son con cupo, por lo que se recomienda comprar las entradas con anticipación a través de la boletería del teatro o su sitio web. En cuanto a las tarifas, la entra general tiene un valor de $34 mil, mientras que residentes argentinos solamente tienen que abonar $17 mil, jubilados y estudiantes $7 mil, y menores de 7 años acceden sin cargo.