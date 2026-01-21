Los requisitos para acceder al subsidio de luz y gas.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía publicó los nuevos requisitos para que las personas puedan acceder al régimen de subsidios para los servicios de luz y gas y la compra de garrafas.

Asimismo, con el nuevo esquema solo existirán dos categorías de usuarios residenciales: aquellos con subsidio y los que no lo tienen. Para acceder hay que cumplir una serie de condiciones.

El gobierno definió que para ingresar al régimen de subsidios energéticos será obligatorio completar una declaración jurada donde se deberá demostrar que los ingresos netos totales del hogar no superan las tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, lo que equivale a aproximadamente 3.900.000 pesos según datos del INDEC.

Los usuarios que cumplan con este requisito quedarán registrados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Esto quedó establecido en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial.

Además, podrán acceder al subsidio aquellos hogares que cuenten con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En esa línea, quienes reciban alguna ayuda económica para ambos servicios a través del sistema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales estarán dentro del régimen.

Desde el gobierno también detallaron que el nuevo registro se conformará inicialmente con la información del sistema previo llamado RASE, aunque se podrán utilizar indicadores de exteriorización patrimonial para evaluar la capacidad de pago de quienes quieran acceder al subsidio de luz y/o gas.

También se tendrá en cuenta la ubicación geográfica de la vivienda para verificar la veracidad de la información patrimonial presentada en la declaración jurada para obtener el beneficio.

¿Qué se necesita para pedir el subsidio

El proceso es totalmente gratuito y se hace de manera online y los datos que solicita el gobierno son.

Número de medidor y número de cliente/servicio/cuenta/contrato o NIS que está en la factura de energía.

El último ejemplar del DNI vigente del titular del servicio.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

El paso a paso para solicitar el subsidio

Ingresá a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y completá el formulario para registrarte en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Seguí los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurate de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.

Al final, vas a obtener el código de confirmación de tu solicitud que vas a poder descargar como archivo PDF y que debés guardar como constancia. Ese código es importante para que puedas conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web MiArgentina.