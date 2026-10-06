La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro informó que suspendieron el paro en la Línea A previsto para este martes desde las 19 horas, ya que se estableció una instancia de diálogo con EMOVA, la empresa concesionaria del subte porteño.

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Los trabajadores iban a llevar adelante la medida hasta el cierre del servicio en el marco de un conflicto por descuentos salariales. Ahora, la empresa se "comprometió a abonar en las próximas 48 horas lo descontado injustamente". El lunes ya habían realizado una apertura de molinetes como forma de reclamo.

El conflicto había iniciado por denuncias del gremio sobre descuentos y problemas en la liquidación de haberes. Por lo tanto, se declararon el estado de alerta y advirtieron sobre la posibilidad de medidas de fuerza si la situación continuaba. Al respecto, EMOVA aclaró que la liquidación "fue realizada de manera correcta", ya que los descuentos a los que se refería el gremio "se encuentran enmarcados en las normativas vigentes".

La empresa había insistido en que "los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes".

La línea D extiende su horario

Por otro lado, este martes 6 de octubre la Línea D extenderá su servicio para facilitar la desconcentración del público luego del partido de despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental, donde disputará un amistoso contra Benín desde las 20 horas.

Tras finalizar el último partido de Messi, la línea D extenderá su horario habitual hasta la 1.30 de la madrugada. Las formaciones saldrán desde la cabecera de Congreso de Tucumán, la más cercana a la cancha de River, pero los pasajeros sólo podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, paradas que conectan con otras vías de transporte para regresar a casa.

Además, habrá cortes de tránsito en la zona del Monumental: