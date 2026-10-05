Paro en la Línea A del subte: será este martes desde las 19 hasta el cierre

Los trabajadores de la Línea A del subte realizarán este martes un paro desde las 19 hasta el cierre del servicio, según anunció Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La medida fue votada en asamblea y se da en el marco del conflicto por descuentos en los salarios.

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Paro en la Línea A por descuentos salariales

Segovia comunicó la medida a través de sus redes sociales y señaló que el paro se realizará en reclamo por lo que calificó como “descuentos ilegales” aplicados por la empresa a trabajadores de la Línea A. La protesta profundiza las medidas que los trabajadores ya habían realizado este lunes, cuando llevaron adelante una apertura de molinetes como forma de reclamo.

El conflicto se había iniciado por denuncias del gremio sobre descuentos y problemas en las liquidaciones de haberes. Este lunes, los Metrodelegados habían declarado el estado de alerta y advertido sobre posibles medidas de fuerza si la situación continuaba.

La medida anunciada para este martes afectará exclusivamente a la Línea A y se extenderá desde las 19 hasta la finalización del servicio, de acuerdo con el anuncio de Segovia.

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