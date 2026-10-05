Lunes 5 de Octubre del 2026 Lun 5 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1540
Dólar Tarjeta $2002
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1610.8
Euro $1706.31
Riesgo País 599
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Transporte público

Paro en la Línea A del subte: será este martes desde las 19 hasta el cierre

Néstor Segovia anunció una medida de fuerza para este martes por los descuentos salariales que los trabajadores atribuyen a la empresa.

05 de octubre, 2026 | 19.13
Paro en la Línea A del subte: será este martes desde las 19 hasta el cierre

Los trabajadores de la Línea A del subte realizarán este martes un paro desde las 19 hasta el cierre del servicio, según anunció Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La medida fue votada en asamblea y se da en el marco del conflicto por descuentos en los salarios.

Paro en la Línea A por descuentos salariales

Segovia comunicó la medida a través de sus redes sociales y señaló que el paro se realizará en reclamo por lo que calificó como “descuentos ilegales” aplicados por la empresa a trabajadores de la Línea A. La protesta profundiza las medidas que los trabajadores ya habían realizado este lunes, cuando llevaron adelante una apertura de molinetes como forma de reclamo.

El conflicto se había iniciado por denuncias del gremio sobre descuentos y problemas en las liquidaciones de haberes. Este lunes, los Metrodelegados habían declarado el estado de alerta y advertido sobre posibles medidas de fuerza si la situación continuaba.

La medida anunciada para este martes afectará exclusivamente a la Línea A y se extenderá desde las 19 hasta la finalización del servicio, de acuerdo con el anuncio de Segovia.

Noticia en desarrollo

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas