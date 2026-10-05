Paro de subtes: amenazan con medida de fuerza gremial este lunes

Nestor Segovia, Secretario General de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, señaló este domingo 4 de octubre por la noche que desde EMOVA continúan realizando descuentos indiscriminados a diferentes trabajadores de la Línea A.

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Debido a esta situación, advirtió a través de su cuenta oficial de X que de seguir esa tendencia durante el lunes, se convocará a un paro no solo en las formaciones del ramal que conecta San Pedrito con Plaza de Mayo, sino también a los demás.

Amenazan con paro de subte para este lunes

Amenazan con paro de subtes este lunes.

El dirigente sindical dejó entrever la postura del AGTSyP frente a los hechos ya mencionados, señalando que "si mañana la empresa (EMOVA) vuelve a avanzar con descuentos indiscriminados y arbitrarios, los trabajadores de la Línea A y de los demás sectores realizaremos medida de fuerza gremial".

Como queda de manifiesto, esto no solo involucraría a la A, sino también a otras de las que forman el entramado de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que una enorme cantidad de argentinos emplea en su día a día para dirigirse a sus respectivos puntos de trabajo; estudio; ocio u hogares.

Esta situación ya había ocurrido a principios de septiembre, cuando el propio Segovia denunció por redes que "40 compañeros y compañeras" sufrieron "descuentos injustificados por parte de la empresa" llegando a casos de "30 de días de descuento". A fines de agosto también se erigió un reclamo por la acumulación de basura debido a la falta de personal, algo que también fue exhibido por el titular.