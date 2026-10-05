Una por una: así son las obras de la nueva línea F del subte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió las ofertas técnicas para construir la línea F de subterráneos, una obra que unirá Barracas con Palermo por medio de una traza de 9,8 kilómetros.

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La licitación contempla la ingeniería y el equipamiento de la iniciativa, además del emplazamiento de 12 estaciones distribuidas entre el sur y el norte del distrito porteño.

Con propuestas presentadas por la Unión Transitoria de Empresas integrada por CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile, y por la UT conformada por Roggio y Ghella, la adjudicación está prevista para diciembre.

¿Qué obras contempla la construcción de la línea F?

La futura línea F tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y recorrerá los ejes de General Hornos, Juan de Garay, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Santa Fe, entre Brandsen y Pacífico.

Con 12 estaciones proyectadas, cada una contará con andenes centrales, además de la infraestructura necesaria para permitir la operación de las formaciones que conectarán los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

"Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", anunción el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales.

¿Qué obras quedan fuera del contrato de licitación?

Según recopiló el portal EnElSubte, el proyecto también contempla intervenciones que no forman parte de la contratación principal. Entre ellas se encuentra el túnel de enlace operativo con la línea H, previsto bajo Pacheco de Melo, y la cochera proyectada bajo el Parque La Vuelta de Obligado. Ambas deberán resolverse mediante contratos específicos.

A estas obras se suma la reorganización del Centro de Transbordo de Plaza Constitución, que prevé modificar la playa de regulación de colectivos ubicada bajo la autopista, ordenar las paradas y ampliar las veredas para generar espacio para los obradores y el acceso a la futura boca de acceso.

La línea F contará con una inversión autorizada de hasta US$1.350 millones, en el marco del endeudamiento aprobado por la Legislatura porteña.

¿Cómo será el recorrido de la línea F?

La cabecera sur de la línea F estará ubicada en Brandsen, donde también se prevén instalaciones vinculadas con la operación del servicio. Desde allí, el recorrido continuará hasta Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Corrientes.

En el tramo siguiente estarán Pizzurno, Recoleta y Pueyrredón, para luego continuar hacia Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico, que funcionará como cabecera norte.

Ocho de las 12 estaciones tendrán combinaciones con otras líneas del subterráneo. Entre las conexiones previstas se encuentran la línea C y el ferrocarril Roca en Constitución, la línea E en Cochabamba, la línea A en Congreso, la línea B en Corrientes y la línea H en Pueyrredón. En Pacífico, en tanto, habrá vinculación con el ferrocarril San Martín.