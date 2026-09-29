A partir de mañana 30 de septiembre habrá cambios en el transporte público de la ciudad de Buenos Aires a raíz de obras de mejoras. Así lo anunció el Gobierno de la Ciudad a través de las redes oficiales de Subtes BA.

{{{htmlAmp}}}

Los trabajos serán en los accesos de la estación Plaza Miserere, correspondiente a la Línea A del subte porteño, por lo cual algunos de ellos permaneceran inhabilitados para la normal circulación de pasajeros. Estos son los ubicados sobre la Avenida Pueyrredón, entre las calles Mitre y Perón.

La afectación será temporaria, hasta que finalicen las tareas en el sector. Cabe remarcar que el resto de los accesos sobre la Avenida Pueyrredón hacia Rivadavia funcionarán normalmente sin modificaciones.

Plan de Conservación y Reparaciones en Estaciones

La intervención en Plaza Miserere forma parte de un programa que contempla tareas de conservación, reparación y renovación en diferentes estaciones del sistema de subterráneos. Se trata del Plan de Conservación y Reparaciones en Estaciones, que fue impulsado para renovar y poner en valor distintos puntos de la red.

Las obras esta vez estarán enfocadas en los accesos a la estación y se sumarán a un conjunto de trabajos que ya se realizaron en otras estaciones. Según informaron desde la empresa, 20 estaciones ya fueron renovadas, mientras que actualmente hay otras siete que permanecen en obra.

El objetivo de los trabajos es mejorar las condiciones de infraestructura y facilitar la circulación cotidiana de los pasajeros, en las estaciones de mayor movimiento de la red. Desde la empresa destacaron que apuntan a “mejorar la experiencia de viaje de los usuarios” a partir de estas intervenciones.

Se viene el fenómeno El Niño: los trabajos preventivos de la Provincia

En el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que lleva adelante el gobierno bonaerense, y en pos de hacer foco en el fenómeno "El Niño", autoridades provinciales realizaron una reunión con municipios y Comités de Cuenca para fortalecer la prevención, el monitoreo y la planificación ante posibles escenarios asociados al cambio climático.

La misma estuvo a cargo del subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna.

En ese sentido, la Provincia lleva adelante una agenda de talleres y reuniones de trabajo en distintos puntos del territorio bonaerense, con el objetivo de profundizar la coordinación con los gobiernos locales y anticipar posibles situaciones de excedentes hídricos.