Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda mi patio

El fenómeno de El Niño vuelve a poner el foco en la prevención de inundaciones ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano. En ese contexto, una de las situaciones que más preocupa a los hogares es la acumulación de agua en patios, jardines y espacios exteriores, que puede dificultar el drenaje y, si la situación empeora, favorecer el ingreso del agua a la vivienda.

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Frente a estos riesgos, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina difundió una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante una inundación. Las indicaciones incluyen priorizar la seguridad de las personas, cortar los suministros cuando sea seguro hacerlo y evacuar hacia zonas altas si las autoridades lo indican.

Qué hacer si se inunda tu patio por las lluvias

Si el patio comienza a acumular agua durante una tormenta, lo primero es evaluar la situación sin exponerse a riesgos. Es importante observar si el nivel sube con rapidez, si el agua empieza a entrar en la vivienda o si hay cables, enchufes u otras instalaciones eléctricas en contacto con la humedad.

Una de las principales recomendaciones es no acercarse a postes de electricidad ni a cables que puedan estar afectados por el agua. Si existe riesgo eléctrico, no hay que caminar por sectores anegados para intentar resolver el problema ni manipular instalaciones mojadas.

También conviene mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de Defensa Civil, Bomberos y las autoridades locales. Si el agua avanza hacia el interior de la casa o se ordena evacuar, la prioridad es trasladarse a un lugar seguro, preferentemente elevado.

El Gobierno recomienda conservar la calma y no utilizar autos, motos ni bicicletas para atravesar zonas inundadas. Si bien el agua parezca poco profunda, puede ocultar desniveles, objetos peligrosos o corrientes que dificulten el desplazamiento.

Cómo evitar que el agua avance hacia el interior de la vivienda

La prevención comienza antes de que se produzca una inundación. Mantener los desagües y las canaletas libres de residuos ayuda a facilitar el escurrimiento del agua de lluvia. También es conveniente revisar si las rejillas del patio están obstruidas y controlar que el agua pueda drenar sin acumularse cerca de las puertas.

Si el agua ya está entrando en la casa, las recomendaciones oficiales indican cerrar las llaves de gas y agua y cortar la electricidad, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse al agua ni a riesgos eléctricos. Si el tablero o los accesos están mojados, no hay que intentar manipularlos: es preferible alejarse y solicitar asistencia.

El Niño.

Además, los bomberos aconsejan mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda. Si la inundación obliga a evacuar, hay que dirigirse a una zona segura y no permanecer en sótanos ni en la planta baja si el agua ya ingresó. En esos casos, se recomienda pedir ayuda a los Bomberos.

Qué elementos tener preparados y cuándo pedir ayuda

Ante la posibilidad de lluvias intensas, es importante contar con un plan familiar para actuar con rapidez. Los bomberos recomiendan tener a mano una radio a pilas, disponer de baterías de repuesto y guardar los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

También es fundamental conocer las condiciones de la vivienda y del terreno. Si hay un pozo negro en el patio, las autoridades aconsejan señalizarlo ante el riesgo de que el suelo ceda durante una inundación. Además, se debe prever cómo asistir a niños, personas mayores o personas con movilidad reducida si fuera necesario evacuar.

Si hay personas heridas, no hay que intentar moverlas: se debe dar aviso a las autoridades. Durante una emergencia, también es importante consumir agua potabilizada y evitar el agua de la canilla cuando pueda estar contaminada por la inundación.

La recomendación central es no esperar a que el agua alcance el interior de la vivienda para actuar. Ante una alerta meteorológica, conviene preparar los elementos esenciales, despejar los desagües y conocer las vías de evacuación. Si la situación se vuelve peligrosa, la prioridad debe ser siempre proteger la vida y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.