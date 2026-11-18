El Súper Niño 2026-2027 empieza a generar preocupación entre los argentinos que planean viajar a Brasil durante las próximas vacaciones. El fenómeno climático, que podría alcanzar una intensidad excepcional, tendrá consecuencias diferentes según la región del país: mientras algunas zonas podrían atravesar un verano con lluvias superiores a los valores habituales, otras enfrentarán condiciones más secas y temperaturas elevadas.

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De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría extenderse hasta comienzos de 2027. El escenario obliga a prestar atención a los pronósticos, especialmente en los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, donde las condiciones meteorológicas podrían ser muy diferentes de una playa a otra.

Súper Niño 2026-27: cómo afectará el clima en Brasil durante el verano

El fenómeno El Niño está asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Esta alteración modifica los patrones de circulación atmosférica y puede influir en las temperaturas y las precipitaciones de distintas regiones del planeta.

Según el cuarto boletín del Panel El Niño 2026-2027, elaborado por el INPE junto con el Instituto Nacional de Meteorología (INMET) y otros organismos brasileños, existía un 95% de probabilidad de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026.

La actualización posterior, publicada a fines de octubre, mantuvo el escenario de intensificación y señaló una elevada probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte a partir de noviembre.

Para el trimestre noviembre de 2026-enero de 2027, los organismos brasileños anticipan una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores normales en la región sur y en sectores del sudeste y centro-oeste. En cambio, gran parte del norte y algunas áreas del nordeste podrían registrar precipitaciones inferiores a las habituales.

El pronóstico también advierte que las temperaturas podrían mantenerse por encima de los valores normales en casi todo Brasil, especialmente en el norte.

Florianópolis, Camboriú y Río de Janeiro: qué pasará en los destinos más elegidos

El impacto del Súper Niño no será uniforme en todo Brasil. Por eso, los argentinos que tengan previsto viajar durante enero y febrero deberán prestar atención a las diferencias regionales.

Florianópolis y Balneario Camboriú: ambos destinos están en el sur brasileño, una de las regiones con mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores habituales. Esto podría favorecer episodios de precipitaciones intensas y aumentar el riesgo de inundaciones en determinadas zonas.

ambos destinos están en el sur brasileño, una de las regiones con mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores habituales. Esto podría favorecer episodios de precipitaciones intensas y aumentar el riesgo de inundaciones en determinadas zonas. Porto Alegre: también está dentro de la región sur y presenta un escenario de atención por las lluvias y las posibles crecidas de los ríos. El boletín oficial ya registraba inundaciones durante septiembre en diferentes localidades de Rio Grande do Sul.

Praia Brava, Florianópolis, Brasil. Crédito: Instagram Florianópolis

Río de Janeiro: el panorama es más variable. El sudeste brasileño podría registrar precipitaciones superiores a la media en algunos sectores, aunque las condiciones dependerán de la evolución meteorológica local.

el panorama es más variable. El sudeste brasileño podría registrar precipitaciones superiores a la media en algunos sectores, aunque las condiciones dependerán de la evolución meteorológica local. São Paulo: al igual que Río de Janeiro, se encuentra en una región con pronósticos heterogéneos. No es posible anticipar que toda el área metropolitana tendrá un verano más lluvioso.

al igual que Río de Janeiro, se encuentra en una región con pronósticos heterogéneos. No es posible anticipar que toda el área metropolitana tendrá un verano más lluvioso. Recife, Natal y Fortaleza: los destinos del norte y nordeste presentan una perspectiva diferente. En estas regiones se esperan condiciones más secas y temperaturas elevadas, con menor probabilidad de precipitaciones en amplios sectores.

Qué recomienda el INPE para los argentinos que viajen a Brasil

Los organismos meteorológicos brasileños advierten que las proyecciones estacionales permiten identificar tendencias generales, pero no anticipar con precisión cómo estará el tiempo en cada ciudad durante una fecha específica.

Por eso, quienes tengan pasajes o alojamientos reservados para el verano deberán seguir los pronósticos de corto plazo y los avisos oficiales de las autoridades brasileñas antes de viajar.