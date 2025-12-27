Pan de Azúcar sin pagar: el sendero fácil para tener la vista gratis

Río de Janeiro, Brasil, se encuentra entre los lugares más elegidos por los argentinos para ir de vacaciones de verano. Entre las diferentes actividades para hacer, una de las grandes atracciones es el peñasco del Pan de Azúcar al que se puede acceder a través del sendero Morro da Urca de manera totalmente gratis.

Pan de Azúcar sin pagar: este es el sendero gratis que podés tomar

El Pan de Azúcar es un peñasco que se encuentra en la bahía de Guanabara sobre una península que sobresale en el océano Atlántico. Uno de sus cerros es el Morro da Urca que tiene 220 metros de altitud al que se puede acceder por dos medios: por el teleférico que cuesta 135 reales o por un sendero complemente gratis y pavimentado por la cara del cerro.

Se trata de un plan ideal para quienes les gusta realizar trekking durante las vacaciones de verano y tener la recompensa de una vista maravillosa sin gastar dinero. Se debe comenzar en la esquina izquierda de la Praia Vermelha (Playa Roja), pasar por la Pista Claudio Coutinho y terminar en la cumbre del Morro da Urca (Cerro de Urca).

Existe un sendero para llegar a la cima del Morro da Urca totalmente gratuito

¿Cómo es el camino y cuánto dura?

El sendero es popular entre los lugareños y tiene 1,5 km. A lo largo del trayecto se camina rodeado por el mar a un lado y Morro da Urca al otro. Los senderistas pueden observar árboles autóctonos como secuoyas e higueras, avistar animales como titíes y aves como la tiê-sangre o el Mata Atlántica.

El sendero toma 40 minutos y está completamente señalizado

En sí, el camino se recorre en 40 minutos alternados entre subidas escarpadas y trechos planos que llevan hacia un maravilloso panorama de la Bahía de Guanabara. Sin embargo, todo depende del ritmo y la condición física. El sendero está bien mantenido, señalizado y es fácil de recorrer.

Al llegar a Morro da Urca, se puede comprar los boletos para subir al Pan de Azúcar o bajar a Praia Vermelha. Para las personas que suben por el sendero, la atracción ofrece un pequeño descuento en la entrada.