Súper Niño 2026-27: por qué pueden subir el precio de los alimentos, según el Banco Mundial

El clima por el Súper Niño 2026-27 puede generar una suba de precios en la Argentina. Foto: Endless

El fenómeno climático de El Niño comienza a impactar sobre los precios de los alimentos en la Argentina, especialmente en la producción de frutas y verduras. Las lluvias intensas registradas en diversas zonas del país complicaron las tareas de cosecha y provocaron aumentos de hasta el 100% en algunos productos, mientras que los productores advierten sobre posibles faltantes durante las próximas semanas.

{{{htmlAmp}}}

El tomate y la zanahoria se encuentran entre los alimentos que más se encarecieron, con precios que se duplicaron en poco tiempo. También se registraron subas importantes en la lechuga, la berenjena, los limones y distintas frutas de estación.

La situación local se desarrolla en un contexto internacional marcado por los efectos de El Niño sobre la producción agrícola. Sequías en Sudamérica, inundaciones en Asia y dificultades para cultivar productos como arroz, maíz, trigo y café generan preocupación por la evolución de los precios mundiales de los alimentos.

Según un informe de la agencia AFP, el Banco Mundial proyecta un incremento del 18% en los precios alimentarios entre 2025 y 2027, asociado tanto a los problemas de abastecimiento derivados de conflictos internacionales como a los efectos previstos del fenómeno climático.

El Niño: cómo impactará en el precio de alimentos

Cuáles son los problemas que puede generar el Súper Niño, según la ONU

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que el calentamiento del Pacífico tropical puede alterar de manera significativa los patrones de precipitaciones y las temperaturas, con efectos diferentes según la región y la época del año.

señala que el calentamiento del Pacífico tropical puede alterar de manera significativa los patrones de precipitaciones y las temperaturas, con efectos diferentes según la región y la época del año. En algunos territorios, las lluvias intensas pueden provocar desbordes de ríos, inundaciones y daños en viviendas e infraestructura. En otros, la reducción de las precipitaciones pueden agravar la escasez de agua, perjudicar las cosechas y comprometer la disponibilidad de alimentos. A esto se suma la posibilidad de temperaturas superiores a las habituales en gran parte del planeta.

El Niño: qué frutas y verduras aumentaron hasta 100% en Argentina

En Mendoza y otra partes del país, las precipitaciones intensas afectan las condiciones de producción y dificultan la recolección de frutas y hortalizas. Por ejemplo, el tomate perita y la zanahoria duplicaron su valor en zonas de dicha ciudad. Otros productos registraron incrementos importantes, aunque de menor magnitud.

Advierten que podrían faltar frutas y verduras en las próximas semanas

La preocupación del sector frutihortícola no se limita a los aumentos registrados hasta el momento. Las lluvias persistentes y la acumulación de humedad en las fincas podrían afectar la calidad y la cantidad de mercadería disponible durante las próximas semanas.

El presidente de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) en Mendoza, Omar Carrasco, señaló en diálogo con Diario Uno que los efectos del fenómeno climático se combinan con factores estacionales propios de esta época del año.

Qué va a pasar con el fenómeno climático

Entre los productos más expuestos mencionó la berenjena, el pimiento, el tomate, la chaucha y el zapallito, además de las frutas de carozo que comienzan a ingresar al mercado.

El dirigente advirtió que las consecuencias podrían agravarse en un plazo de 15 a 20 días, especialmente en las verduras de hoja y los productos de verdeo. El exceso de humedad también representa un riesgo para las cerezas, ciruelas y duraznos, debido a que puede provocar rajaduras y deterioro de la fruta durante su desarrollo. En el caso de las hortalizas, las condiciones favorecen la aparición de podredumbre, lo que reduce la proporción de productos aptos para su comercialización.

Por ese motivo, aunque actualmente existe mercadería disponible y la demanda se mantiene débil, los operadores del sector anticipan posibles problemas de abastecimiento de productos de primera calidad.

Cómo afecta El Niño a los precios de los alimentos en el mundo